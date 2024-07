Amnistía; próxima parada: autodeterminación

El pasado 30 de mayo de 2024 fue el día de la ignominia contra la democracia. Congreso de los Diputados. El socialismo vota a favor de la amnistía para los catalanistas por el golpe de estado en octubre de 2017 como compra de siete votos para derribar la constitución del 78 y reforzar la autocracia socialista.

Desde el lado del Muro de la sanchesfera dijeron que: "no dormirían por las noches" si hubieran aceptado las "imposiciones" de Pablo Iglesias; "con Bildu (ETA) no vamos a pactar, si quieres lo digo 20 veces"; "No rebajaremos la malversación ni eliminaremos la sedición "creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión"; "El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido… la amnistía ¡No entra en la Constitución!"; "el cupo catalán, no cabe en la Constitución… no sería sostenible económicamente (la caja única)"; "Autodeterminación ¡no! "somos constitucionalistas y cada decisión tiene que estar en ese marco".

Los socialistas, dizque, para defender los derechos, deberes, y la igualdad, han votado a favor de: amnistiar todos los robos financieros, el terrorismo y demás delitos del golpe de Estado catalanista en octubre del 2017. Han aprobado que el estado democrático del 78 y el rey Felipe VI (por su discurso del 3 de octubre) tengan que pedir perdón a los golpistas (como detalló el fiscal general del Estado, José Manuel Maza y el resto de los fiscales), porque no fue tal, sino algo totalmente constitucional (desde la consulta realizada el 9 de noviembre de 2014, al referéndum del 1 de octubre de 2017 y la consecuente declaración unilateral de independencia de Cataluña; hasta los delitos de los tres hijos de Jordi Pujol)

Art. 62 Constitución Española del 78: Corresponde al Rey: i) "Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales". En el lado del muro de la sanchesfera han defendido la ley de la amnistía con el bulo de que la constitución al no referirse a la amnistía la legalizaba; cuando no lo hace porque se consideraba prohibida. Si ya prohíbe la constitución el indulto generalizado (lo menor) la prohibición de la amnistía (lo mayor) es intrínseco. En lenguaje llano: es como si una persona entra a un bar con un oso, y el propietario del local le dice que saque al oso que hay un cartel a la entrada que prohíbe meter animales, y el dueño del oso le dice que lo que indica el cartel es que lo que está prohibido es meter perros, y solo los de la raza del dibujo.

Los socialistas, también han defendido la condonación de 15 mil millones de deuda de Cataluña del FLA. Sabido es que para el socialismo "el dinero público no es de nadie", otro embuste más. Los 15 mil millones condonados este año más otros 1500 millones de interés, supondría tener que pagar entre el resto de los españoles (exceptuando a Vascongadas y Navarra que gozan de cuponazo pagado también por el resto de los españoles) unos 400 euros más de deuda por habitante.

Los socialistas también defienden vehementemente la financiación "singular" del catalanismo, es decir, otro cuponazo, pero para el catalanismo. Ellos recaudarían los impuestos de todos los españoles en Cataluña, y harían las cuentas para ver cuanto cobran a España por ese expolio. El cuponazo catalanista supondría quitar, unos 20.000 millones de euros a la caja común de la financiación autonómica, y endeudarse el estado para completar los 53.000 millones que ingresa anualmente por la totalidad de los impuestos en Cataluña.

Además, los catalanistas exigen lo que llaman "cláusula Cataluña" para todas las leyes del Gobierno. Traducido: que cada ley que se apruebe pase por el catalanismo para que este sea compensado por el resto de los españoles, o que se impongan las restricciones y prohibiciones a cualquier otra Comunidad Autónoma que ellos dicten, haciendo así de España y los españoles una colonia de los catalanistas a la que explotar.

Los separatistas y golpistas catalanes lo tienen claro, sus siete votos son la continua almoneda que mantiene a la sanchesfera y la impunidad de sus oscuros negocios pasados, presentes y futuros, de amistades y familia; amparado todo por las retorcidas enmiendas del Tribunal "Prostitucional" de "Golpe" Pumpido, al Tribunal Supremo.

Solo miente y enfanga la sanchesfera; sus socios no. Tras aprobar el socialismo la amnistía, salió Rufián a recordarles el camino completo de pago por seguir en el poder: amnistía, "próxima parada" autodeterminación, pasando por la "llave de la caja" y el esclavismo del resto de España.

El partido de ETA (Bildu) calla mientras actúa, porque ellos ya tienen "llave de la caja" con el cuponazo vasco, y saben que su referéndum de autodeterminación irá seguido.

Ya decía en su libro "Qué hacer" el socialista Chernyshevski (inspirador y padre putativo de cuál) que ante el dilema de ¿reforma o revolución?: "cuanto peor, mejor". Y ahí está el socialismo en su viaje revolucionario para exterminar la Constitución del 78, la democracia liberal y la Corona en España.