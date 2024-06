Nueva carta a mi perro

Ya está usted otra vez, erre que erre. Carta por aquí, carta por allá. Porque todo es mentira menos lo que usted diga, hasta que eso que haya dicho también sea mentira -o un cambio de opinión-. Parece esto una frase empleada por antiguo mago de la gramática española que gobernó este nuestro país, con lengua de hierro y andares prestos. Pero no, es la conducta de este nuestro presidente, mister Sánchez.

No nos engañemos, le ha cogido usted el gusto a publicar cartas en redes sociales. Ahora, usted es el trol de internet, el que ya ni se molesta en dar la cara hasta que no se le sacan absolutamente todos los colores del arcoíris; pero no por profundamente amar a su mujer, eso jamás, por eso nunca sentirá rubor.

De hecho, en esos momentos en los que se ataca a su Dulcinea, nuestro héroe sin capa lo que siente es un ardor profundo en el interior de su ser. La pluma le llama. ¿Atacáis a mi indefensa esposa la cual se podría defender por ella sola pero como soy un máquina con mechón de platino ya lo hago yo que para eso soy el más guapo? Pues os escribo una carta, a todos, ya que estamos, no vaya a ser que alguien se atreva a subirse a mis barbas.

No sé si soy el único al que esta nueva carta del Maximus Canis le ha causado una extraña sensación de familiaridad. Se parece mucho a la anterior, ¿no? Por lo menos, innova un poco. Ya que nos quieres vacilar, hazlo con arte. Aunque sería mentir, echar fango, si lo acusáramos de hacer un copia y pega de su anterior carta en ChatGPT y tunearla un poco después.

En esta nueva carta también habla de Ucrania, Palestina y la creación de empleo. Toma ya, sí señor, este es mi presidente y no los otros, malvados, villanos, zafios. Cómo os atrevéis a decir misa, si ahora reconocemos a Palestina y hemos acordado darle a Ucrania cantidades ingentes de dinero que no tenemos. Encima se ha creado mucho empleo, en la hostelería, pero se ha creado, que coincidencia que sea cuando se aproxima el verano y vienen los guiris a pillarse unos buenos pedales y arrojarse a las piscinas desde alturas impensables para el ser humano corriente y con sueldo de la Europa mediterránea. Cómo va a ser él, nuestro señor, el malo, si ha dado el pasito para tener a los indepes contentos, que se viene el verano y así no molestan.

Por si se ha perdido algo o le ha dado pereza leerlo, le hago un resumen. Se atreve usted, presidente, con minúscula sí, a decir que estos ataques que se les lanzan, tienen como objetivo lastrar su labor de campaña de cara a las elecciones del domingo. Pero se olvida, que es justo ahora cuando, como ya he dicho, ha reconocido a Palestina, le ha prometido dinero a Ucrania y ha aprobado una ley para callar un rato al Harry Potter de pega. Todo esto, lo ha hecho en poco más de dos semanas.

Oh, justo lo que suelen durar las campañas electorales. Dios mío, Pedro, tamaña jugada, nadie la vio venir. Y ahora encima te sueltas una carta para decir que todo lo que se dice en los medios es mentira, porque claro, la última vez que fuiste a la televisión saliste escaldado en tu propia cadena.

De esta forma, te has intentado asegurar los votos de aquellos que acampan en la calle porque no tienen nada mejor que hacer, de los amantes de Eurovisión y, de rebote de aquellos quienes te han hecho gastar un pastizal en trastos para traducir en directo y de los que no ven la televisión porque todo es mentira. Estos últimos, seguramente son los mismos que se informan por TikTok, porque claro, los medios tradicionales son malvados. Una aplicación donde el más tonto es el que no hace el tonto, es mejor opción.

Quizá cuando estos últimos bajen la pantalla del móvil y miren el mundo real, Pedro Sánchez deja de ser un estirado. Hasta entonces, seguiremos recibiendo cartas cutres, en mala calidad, que no eres ni para subirlo sin que se vea borroso, cutre, que eres un cutre. Tíñete el mechón ese platino, que pareces un Gremlin.