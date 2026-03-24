Biografía del silencio de Pablo d'Ors

Nos dice Pablo d'Ors que no es fácil meditar, más aún hacerlo solos. Es difícil enfrentarse a uno mismo. Para mí meditar cambia el sentimiento y el pensamiento. Coincidimos los dos. Mientras hacía meditación observaba su cuerpo. Como buen alfarero esculpió el barro dándole forma, mientras se percató que había mucha vida en su ser. Tener muchas experiencias tan sólo es vivacidad. Nos debilita la cantidad y nos reconforta la calidad.

En la realidad del oleaje, la tempestad, del mar embravecido nos hace daño. En cambio, un presente meditado sin hacer nada es para nuestro bien. Somos fauna, flora, polvo de estrellas, es la riqueza de nuestro interior y, estando en el mundo no nos debemos apegarnos a lo material.

Dijo Confucio que la vida era simple. Controlando nuestras pasiones y deseos, la vida es más fácil. Por supuesto, tenemos nuestros miedos y existe el peligro. "Auméntanos la fe", le decían los Apóstoles a Cristo.

Pablo d'Ors dista de ser un individuo cartesiano del mundo. Estuvo a punto de claudicar en su meditación: silencio y quietud. Aunque estaba aferrado a la vida y la vida le daba la oportunidad para meditar. Soportaba dolores corporales, acumulación de trabajo… Sin embargo, siguió en su empeño.

Dice que el silencio es nada o que podría decir que es todo. Tiene el imperioso anhelo por retirarse en soledad y meditar.

Si todos hiciéramos algo así, el mundo cambiaría a mejor. Hay que aumentar la meditación como nuestra fe. Sin la meditación vivimos dispersos y fuera de nosotros. A la falta de fe de nuestros días quizás exista menos amor. La meditación nos retrotrae a la infancia. La importancia de la percepción.

Pablo d'Ors no sólo nos habla de cristianismo. Nos dice claramente que con la meditación aprehendemos el aquí y el ahora en un silencio claroscuro.

Pablo d'Ors es fundador de los meditadores Amigos del Desierto, así como de Tabor; un proyecto de monacato secular.