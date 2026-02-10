Dieta política actual: ni chistorra, ni chorizo, tan sólo fuet

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sorteo de Euromillones, en directo
El Gobierno de EEUU pide explicaciones
Rufián ya no disimula
Feijóo y Vox
La revolución de Aston Martin
Fallece el padre de David Bisbal
Fallece madre Roberto Brasero
Belén Rueda, sobre sus hijas
Ayudas afectados por las borrascas
La farola definitiva de Pere Navarro
La DGT rectifica
Abogado sobre sacar dinero en efectivo
Incapacidad de hombre adicto al 'heavy metal'
Refugio rústico de Samantha Vallejo-Nágera
Jesús Vázquez, sobre su infancia
Concursante del Benidorm Fest
Bad Bunny y su forma física
Hija de Rossy de Palma
Richard Gere, sobre la longevidad
Mariló Montero, sobre su infancia
Análisis Mario Tennis Fever
El refugio de Kardashian y Hamilton
Álex González, sobre la longividad
Mar Flores modelo
Jubilados mutualistas
Renta conjunta
Profesora de 69 años
Casa de Joaquín Prat
Reconocimiento médico gratis
Desahucios inquilinos
Coche segunda mano
Reparaciones vivienda
Donaciones Hacienda
Declaración de la Renta
Emilio Barena
Bad Bunny infancia y padres
Paloma Hervás, joven emprendedora
Bad Bunny, sobre su familia
Antonio Orozco casa Barcelona
Trayecto Madrid-Barcelona
Camionero internacional
Los consulados de Marruecos abren los fines de semana
Sony confirma un nuevo State of Play
Aída Nízar vuelve
António Seguro gana las elecciones en Portugal
Oprah Winfrey
Suspensión de la pensión
Ayuda para autónomos
Luis Villanueva, empresario
Cerveza española en Reino Unido
Fiestas laborales
Reclamaciones huelga trenes
Eugenia Silva
Aragón agrava el hundimiento político de Sánchez
Franquicia más taquillera
Juan del Val
Auge de bajas laborales
¿Cómo sumar años de cotización?
El Gobierno lo hace oficial
El SEPE cambia las normas
Límite efectivo supermercado
Madre Alaska
Experto en coches
Dinero cuenta bancaria Estado
Escribano, el hombre tranquilo
Albañil en España
Declarar IRPF
Despido disciplinario
Experto en coches
Ingeniero industrial
Problema común coches
Salario camarera de piso
Gobierno y el IVA
Trabajar aunque no te paguen
Adiós a las llamadas SPAM
Penalizado con su pensión
Piso 84 metros cuadrados
Deducción IRPF
Aparador elegante Lidl
José Andrés chef arroz
Dimite director 'The Washington Post'
Montserrat hermana al PP Europeo
Longevidad María Galiana
Refugio Patricia Conde
Inversiones Paz Padilla
Vida actual José María
Dinero Bad Bunny Super Bowl
Serie Cancelada Star Wars
Serie 'Juego de Tronos'
Casa Paco León
Dardo Antonio Banderas a Hollywood
Bluper
La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra. Europa Press

Dieta política actual: ni chistorra, ni chorizo, tan sólo fuet

Publicada

Hace algún tiempo publiqué en este diario digital un artículo titulado "La táctica del salchichón al socaire de la Constitución". Ahora, tras las últimas noticias, me doy cuenta de que la citada táctica está más viva que nunca. Como decía Alfonso Guerra, rodajita a rodajita nos vamos a quedar con la guitita. De este modo se describe metafóricamente cómo el independentismo catalán logra sus objetivos poco a poco. El salchichón representa una alegoría de nuestra Constitución, que se está quedando en los huesos sin ser sometida a una dieta de adelgazamiento a través de su propia reforma. Y digo esto porque las últimas noticias nos ofrecen tres perlas que merecen ser comentadas.

La primera se refiere a lo pactado con el lehendakari del Gobierno vasco sobre la cesión de las competencias en materia de aeropuertos de interés general, que, a mi entender, pone en riesgo el modelo de Estado amparado por nuestra Constitución. Hasta el presidente actual de Aena se ha atrevido a calificar la citada cesión de nula de pleno derecho. Y digo "atrevido" porque su nombramiento es propuesto por el propio Gobierno. Ante esta situación, salta a la palestra el ministro Torres, que, en un alarde de sapiencia jurídica, manifiesta que no se debe hablar de transferencia, sino de "cogestión". Yo la calificaría de "indigestión" mental, pues es lo que me produce tal ocurrencia.

La segunda perla se refiere a la denominada "financiación singular de Cataluña". El Gobierno olvida, una vez más, que la unicidad del orden económico nacional es un presupuesto necesario para que el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas no nos conduzca a resultados disfuncionales y desintegradores (Tribunal Constitucional dixit). A pesar de ello, el Gobierno alardea la citada iniciativa sin el menor sonrojo.

La última perla la encontramos en el acuerdo de regularización de 500.000 inmigrantes a través de un futuro Decreto, que, si bien tiene un objetivo legítimo, pues se ofrece a cientos de miles de inmigrantes una autorización de residencia, el trasfondo de la cuestión va más allá, pues, políticamente, de lo que se trata es de desbloquear la iniciativa presentada por PSOE para transferir las competencias en materia de inmigración a Cataluña, a la que se oponía Podemos. Las palabras de Ione Belarra (Podemos) al decir primero regularización y después transferencia, parecen liberar este obstáculo. De esta forma, a mi modo de ver, se matan dos pájaros de un tiro: se da luz verde ante el cambio de postura de Podemos y se recupera la confianza dañada con Junts. No debemos olvidar que a la espera se encuentra el Proyecto de Ley de Presupuestos.

Veamos qué nos depara la semana próxima, pero de una cosa estoy seguro, que el salchichón seguirá menguando. Prueba de ello es la comparecencia del ministro Albares, hace unos días, haciendo proselitismo del catalán en Europa cuando se desprotege el castellano en España, con una cota en el ámbito educativo de Cataluña del 25 por 100. Vivir para ver. ¿Qué nos quedará en el 2.027? ¿Algo más que la "guitita"?".