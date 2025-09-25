ES NOTICIA:
El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirige a los delegados durante una reunión de alto nivel de jefes de Estado sobre una solución de dos Estados entre Israel y los palestinos en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 22 de septiembre de 2025

¿Estado Palestino?

Publicada

Ya  me cansa ver tantos países que "reconocen" el Estado Palestino. Es como si reconocieron a una cebolla como Estado independiente. Parece una burla. Un Estado lo es sólo cuando puede hacer dos cosas:

1. Proteger a sus ciudadanos de las agresiones internas (policía).
2. Proteger a sus ciudadanos de las agresiones exteriores (ejército).

Pero el supuesto Estado Palestino no protege a sus ciudadanos en ninguno de los dos supuestos. No sé si tiene policía, pero está claro que no tiene más ejército que una organización terrorista fuertemente armada, que se queda con toda la ayuda humanitaria que envían desde el extranjero para la población civil, tras la que se escudan como cobardes que son.

Se parecen al pequeño de la clase que le pega al matón y luego va corriendo al profesor para que le proteja. Y el profesor, en este caso la ONU y algunos otros países de nuestro entorno, pican.

Pero Palestina nunca ha sido un estado, ni lo será aunque todos los gobiernos de la tierra lo reconozcan. En el caso de España, seria bueno que el Gobierno nos preguntar a los ciudadanos antes de hacer esas temeridades.