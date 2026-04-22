Noruega da una lección a España: trabajan una media de 33,7 horas a la semana y cobran más de 5.000 euros al mes

La batalla política de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, por conseguir una reducción de jornada a 37,5 horas semanales "no ha llegado a buen puerto", como se dice popularmente hablando.

Tras meses de lucha, la propuesta se dio por zanjada este septiembre de 2025 en el Congreso de los Diputados, frenando así su aplicación efectiva en el tejido empresarial.

De hecho, los datos arrojan una realidad laboral completamente opuesta. Más allá de la jornada ordinaria fijada por el Estatuto de los Trabajadores en 40 horas semanales de promedio anual, en España se realizan 6,38 millones de horas extraordinarias cada semana. De ellas, el 39% no se remunera, según un informe de CCOO de 2025.

Ante esta situación, reviste especial importancia mirar otros países y comparar cómo es su realidad laboral. En este sentido, destaca especialmente el ecosistema laboral noruego.

Noruega, sueldos y horarios laborales

Según afirman desde el portal de empleo Indeed, en Noruega no existe la jornada partida y, por lo general, el horario de trabajo más estandarizado abarca de las 8.00 a las 16.00 horas.

Dependiendo de las características técnicas de cada puesto, claro está, ya que no tiene el mismo horario un empleo de oficina que un vigilante de seguridad que deba trabajar en horario nocturno.

Según los datos arrojados por Eurostat (UE), los noruegos trabajan una media de 33,7 horas semanales. Una cifra considerablemente inferior a la media española, de 36,4 horas.

Estas estadísticas, llevadas a la vida real, suponen unas jornadas semanales que van de las 35 a las 37 horas o, lo que sería lo mismo que trabajar alrededor de 7 horas diarias.

Trabajar menos no está reñido con cobrar menos. En Noruega el salario medio bruto se sitúa en 63.693 euros, según datos relativos al 2025 publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Es decir, unos 5.000 - 5.500 euros mensuales de media, situándose entre los países de Europa con mejores sueldos. Prácticamente el doble que España, con un salario medio que alcanza los 2.531 euros en 2025.

Lo cierto es que también entran en juego otros factores, como el coste medio de vida en ambos países, ya que en el país nórdico resultan notablemente más caros el alquiler, la alimentación y el ocio.

Lista de los países con menos jornada laboral

Pese a la jornada de 33,7 horas semanales, Noruega no es el país con menos carga horaria de la Unión Europea. En este sentido, encabeza la lista Países Bajos, con 32,1 horas semanales, siendo muy populares las jornadas semanales de únicamente 4 días.

Los países con menos jornada laboral de la UE según datos de Eurostat son: