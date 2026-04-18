El pueblo de Aragón que enamoró a Samantha Vallejo-Nágera: "Este sitio es más bonito que la Toscana"

El mes pasado, la reconocida chef Samantha Vallejo-Nájera presentó en Zaragoza el documental 'La primera vez… el sabor de lo nuevo'.

Cariñena ha sido denominada Ciudad Europea del Vino, y desde la D.O. Cariñena se llevó a cabo este documental en el que la chef habla con cuatro artistas aragoneses recorriendo el territorio del Vino de las Piedras.

Aquí fue cuando Samantha conoció la localidad y se quedó enamorada de ella: "No voy a viajar más a París ni a Nueva York. Yo voy a viajar a sitios así. Cuando la gente va a la Toscana, por favor, vengan ustedes a Cariñena, que es un sitio más bonito", reconoció en una entrevista con El Español de Aragón.

Su participación en el documental le llevó a "descubrir una Denominación de Origen impresionante".



Vallejo-Nájera alabó el entorno natural y sus productos, describiendo "una calidad de producto bien hecho, con unos campos, con unos colores, con unos vientos y unos paisajes que creo que debería ser un sitio de interés turístico".

"Los españoles tenemos que aprender a vender nuestros sitios turísticos", afirmó haciendo referencia a la localidad zaragozana.

Cariñena

Al hablar de Cariñena es inevitable hablar de vino. Esta localidad es la capital de una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas de España y sede de la Denominación de Origen Protegida Cariñena, una de las más antiguas del país y la primera reconocida en Aragón.

El visitante puede adentrarse en este universo en el Museo del Vino de Cariñena, donde se desvelan los secretos de elaboración de unos vinos que hoy se exportan a mercados tan exigentes como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o China.

Fiesta de la vendimia de Cariñena: una tradición centenaria ahora declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

Además, la localidad forma parte de la Ruta del Vino del Campo de Cariñena, conocida como 'El vino de las piedras', que integra una treintena de bodegas. Visitas guiadas, recorridos por viñedos y catas convierten la experiencia en un auténtico viaje sensorial.

Entre sus tradiciones más singulares destaca la Fiesta de la Vendimia de Cariñena, durante la cual la Fuente de la Mora mana vino (sí, vino) tras el tradicional pisado de la uva por parte de los vecinos.