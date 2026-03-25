El pueblo medieval declarado Conjunto Histórico con un castillo del s. XIV: es uno de los pueblos más bonitos de España

Al sur de la provincia de Zaragoza, en pleno valle del Jiloca, se esconde uno de esos pueblos que rara vez aparecen en los grandes rankings, pero que muchos consideran, sin duda, uno de los más bonitos de España.

De hecho, forma parte de la prestigiosa asociación 'Pueblos Más Bonitos de España' desde el 2015.

Su belleza no es el único de sus méritos, el patrimonio que alberga esta localidad zaragozana le ha valido la declaración de Conjunto Histórico y, ciertamente, basta con dar un paseo por el pueblo para comprobar el porqué de primera mano.

Hablamos de Anento, un pequeño pueblo que apenas alcanza el centenar de habitantes, pero que destaca como uno de los rincones más especiales de Aragón. Un destino perfecto para una escapada de un día, sin prisas, dejándose llevar por su calma y su entorno.

Qué ver en Anento

Antes incluso de llegar al casco urbano, aparece una de sus grandes joyas: el manantial de Aguallueve.

Se trata de un paraje espectacular donde el agua desciende en finos hilos por una pared de roca cubierta de musgo y vegetación, formando pequeñas grutas en su interior. Después, el agua se recoge en una balsa que sirve para abastecer de agua a los campos de alrededor.

Visitar este lugar es una forma ideal de comenzar la ruta. El paseo es sencillo, apto para toda la familia y no supera la hora.

Manantial y gruta Comarca Campo de Daroca / Ayuntamiento de Anento

Ya en el pueblo, merece una parada tranquila la iglesia de San Blas, del siglo XIII. En su interior se conserva un imponente retablo gótico, considerado uno de los más grandes de Aragón, que lleva más de 500 años en el mismo lugar, siendo historia viva del pueblo.

Asimismo, y no menos importante, merece una visita el castillo medieval de Anento, construido en el s. XII por los musulmanes y restaurado más adelante en el s. XIV.

Se alza sobre un cerro rojizo, rodeado de pinares, y desempeñó un papel clave como fortaleza defensiva frente a los ataques de las tropas de Pedro el Cruel durante la Guerra de los Dos Pedros. Hoy en día solo se conserva su frente, de unos 30 metros de longitud, donde aún pueden verse la puerta de acceso al recinto, el foso, dos torres gemelas y los restos de una tercera torre.

Castillo de Anento Wikipedia

Finalmente, otro de los pasatiempos estrella en la localidad es simplemente callejear sin rumbo, descubrir sus plazas, miradores y pequeños detalles es, sin duda, uno de los mayores atractivos del pueblo.

Un pueblo que resucitó

Más allá de su belleza, Anento guarda una historia de superación. En la segunda mitad del s.XX llegó a quedarse completamente vacío tras la marcha de su última familia, dejando al municipio al borde del abandono total. Hasta el punto de quedar un último vecino, un pastor.

Sin embargo, descendientes y enamorados del lugar comenzaron a recuperar viviendas y rehabilitar el casco urbano. Gracias a ese esfuerzo, hoy Anento es un destino cuidado y lleno de vida.

Actualmente recibe miles de visitantes cada año, pero ha sabido mantener su esencia de pueblo tranquilo y acogedor.

Calle de Anento Pueblos Más Bonitos de España

Cómo llegar

Llegar hasta aquí es sencillo. Anento se encuentra a una hora exacta en coche desde Zaragoza por la A-23, y a la misma distancia desde Teruel, quedando a medio camino entre ambas ciudades. Una ubicación perfecta para una escapada exprés.