Ya es oficial: las familias podrán cobrar una ayuda universal de hasta 2.400 euros al año por cada hijo a cargo

La pirámide poblacional está totalmente invertida. Ahora se vive más y nacen menos niños. Una situación que presenta un grave problema social.

Que las parejas decidan no tener hijos o tener únicamente uno, es, en parte, por las dificultades económicas y de conciliación que atraviesan las familias.

Con el objetivo de poner remedio, el Gobierno Central ha anunciado una ayuda universal de hasta 2.400 euros al año por cada hijo a cargo.

La administración pública busca incentivar la natalidad y facilitar la conciliación a través de proyectos y subvenciones que ayuden a las familias en diferentes frentes: acceso a la vivienda, la escolarización o en el transporte público.

Este 2026, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha renovado el transporte gratuito para los menores de 15 años y ha actualizado el Cheque Familia (entre 700 y 1.000 euros) destinada a sufragar gastos de escolarización de niños de 0-3 años.

Ayuda universal

Ante las dificultades económicas que atraviesan muchas familias en Aragón y en el conjunto de España, el Gobierno aprobó recientemente una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, diseñada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Dentro de los 100 objetivos incluidos en este plan, sobresale la iniciativa impulsada por Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que propone crear una ayuda universal por crianza de 200 euros mensuales por cada menor de edad.

Según explicó el ministro, esta medida permitiría reducir a la mitad la pobreza infantil en el país y supondría un respaldo clave para que numerosas familias puedan afrontar sus gastos con mayor tranquilidad.

La ayuda ascendería a 2.400 euros anuales por hijo, lo que implicaría un impacto relevante en las cuentas públicas en caso de aprobarse definitivamente.

De acuerdo con el informe titulado 'El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil', difundido por UNICEF en noviembre de 2025, el coste bruto anual de esta prestación podría alcanzar los 18.103 millones de euros.

Aunque el anuncio ya se ha realizado, la medida aún debe concretarse. No se descarta que su aplicación incluya determinadas condiciones que las familias deban cumplir para poder acceder a esta ayuda.