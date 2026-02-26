Anna, cocinera: "Para la tarta de queso se necesita 1 kg de queso crema, 400 g de azúcar y 7 huevos"

Un postre que suele enamorar a todos es la tarta de queso.

Sabor intenso, cremosa, bien doradita por arriba... Una buena tarta de queso debe tener esas características, pero para conseguirlas hay miles de recetas diferentes.

Anna, cocinera con más de 10 años de experiencia y 5 millones de seguidores en Youtube, propone una manera de hacerla, que solo con verlo una ya empieza a salivar.

Muchos disfrutan de este postre cuando salen a comer fuera, pues casi todos los restaurantes cuentan con esta opción en su carta. Sin embargo, hay algunos valientes que prefieren ceñirse el delantal y mancharse las manos.

En el mundo de la repostería casera, encontrar el equilibrio entre una preparación sencilla y un resultado espectacular no siempre es fácil; pero Anna, a través de su canal "Anna recetas fáciles", lo explica todo paso a paso, y su receta de tarta de queso tiene una pinta buenísima.

Tarta de queso

La propuesta de Anna es una tarta grande. Grande, grande, como para 10 personas. Ideal para una celebración o un cumpleaños.

La elaboración comienza con un práctico truco para preparar el recipiente: se utiliza un molde de 25 centímetros forrado con papel de horno previamente mojado, lo que permite que el papel se adapte perfectamente a las paredes del molde. (Importante el tamaño del molde para que entre toda la mezcla)

La base de esta delicia consiste en batir queso crema junto con azúcar utilizando unas varillas hasta lograr una consistencia de crema suave. A continuación, la receta requiere la paciencia de incorporar siete huevos, integrándolos de uno en uno mientras se sigue batiendo.

Una vez integrados, se añade harina tamizada y, posteriormente, se vierte la nata poco a poco sin dejar de mezclar. El broche de oro de la masa son los arándanos, que se incorporan enteros a la mezcla final antes de verterla en el molde.

Hay quien prefiere poner el toque de fruta después, una vez que la tarta ya está fría extienden una mermelada de fresa o de frutos del bosque por arriba.

La opción de la cocinera es añadir en el corazón de la tarta unos buenos y sabrosos arándanos.

El verdadero secreto para lograr la textura ideal de la tarta de queso reside en su proceso de cocción y, sobre todo, en su enfriado.

La tarta se introduce en un horno precalentado a 210 grados, con calor arriba y abajo, durante 50 minutos. El punto clave llega al final: al apagar el horno, la tarta debe seguir "temblando".

En lugar de sacarla inmediatamente, se debe dejar enfriar dentro del horno con la puerta entreabierta, permitiendo que termine de cuajarse suavemente con el calor residual.

Tras este proceso, la tarta requiere pasar toda la noche en la nevera antes de ser desmoldada, retirando primero el aro y luego el papel con cuidado.

El resultado final, tal y como destaca la propia Anna al cortar la primera porción, "es una auténtica maravilla gastronómica" que destaca por su textura cremosa.

Cómo hacer esta tarta de queso