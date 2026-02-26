Anna, cocinera: "Para la tarta de queso se necesita 1 kg de queso crema, 400 g de azúcar y 7 huevos"
Es importante echar los huevos de uno en uno para que la mezcla quede bien y el resultado final sea cremoso.
Te puede interesar: Estos son los restaurantes de Zaragoza que compiten por preparar el mejor Ternasco de Aragón asado
- Total: 1 h 15 min
- Comensales: 10
Un postre que suele enamorar a todos es la tarta de queso.
Sabor intenso, cremosa, bien doradita por arriba... Una buena tarta de queso debe tener esas características, pero para conseguirlas hay miles de recetas diferentes.
Anna, cocinera con más de 10 años de experiencia y 5 millones de seguidores en Youtube, propone una manera de hacerla, que solo con verlo una ya empieza a salivar.
Muchos disfrutan de este postre cuando salen a comer fuera, pues casi todos los restaurantes cuentan con esta opción en su carta. Sin embargo, hay algunos valientes que prefieren ceñirse el delantal y mancharse las manos.
En el mundo de la repostería casera, encontrar el equilibrio entre una preparación sencilla y un resultado espectacular no siempre es fácil; pero Anna, a través de su canal "Anna recetas fáciles", lo explica todo paso a paso, y su receta de tarta de queso tiene una pinta buenísima.
Tarta de queso
La propuesta de Anna es una tarta grande. Grande, grande, como para 10 personas. Ideal para una celebración o un cumpleaños.
La elaboración comienza con un práctico truco para preparar el recipiente: se utiliza un molde de 25 centímetros forrado con papel de horno previamente mojado, lo que permite que el papel se adapte perfectamente a las paredes del molde. (Importante el tamaño del molde para que entre toda la mezcla)
La base de esta delicia consiste en batir queso crema junto con azúcar utilizando unas varillas hasta lograr una consistencia de crema suave. A continuación, la receta requiere la paciencia de incorporar siete huevos, integrándolos de uno en uno mientras se sigue batiendo.
Una vez integrados, se añade harina tamizada y, posteriormente, se vierte la nata poco a poco sin dejar de mezclar. El broche de oro de la masa son los arándanos, que se incorporan enteros a la mezcla final antes de verterla en el molde.
Hay quien prefiere poner el toque de fruta después, una vez que la tarta ya está fría extienden una mermelada de fresa o de frutos del bosque por arriba.
La opción de la cocinera es añadir en el corazón de la tarta unos buenos y sabrosos arándanos.
El verdadero secreto para lograr la textura ideal de la tarta de queso reside en su proceso de cocción y, sobre todo, en su enfriado.
La tarta se introduce en un horno precalentado a 210 grados, con calor arriba y abajo, durante 50 minutos. El punto clave llega al final: al apagar el horno, la tarta debe seguir "temblando".
En lugar de sacarla inmediatamente, se debe dejar enfriar dentro del horno con la puerta entreabierta, permitiendo que termine de cuajarse suavemente con el calor residual.
Tras este proceso, la tarta requiere pasar toda la noche en la nevera antes de ser desmoldada, retirando primero el aro y luego el papel con cuidado.
El resultado final, tal y como destaca la propia Anna al cortar la primera porción, "es una auténtica maravilla gastronómica" que destaca por su textura cremosa.
Cómo hacer esta tarta de queso
Ingredientes
- 1 kg de queso crema tipo Philadelphia
- 500 ml de nata o crema de leche
- 7 huevos L
- 400 g de azúcar
- 250 g de arándanos
- 1 cucharada de harina (25g)
- Molde de 25 cm (7 cm de alto)
Paso 1
Precalienta el horno a 210º C - 410º F con calor arriba y abajo y sin aire. Moja bajo el grifo una hoja de papel de horno, escurre bien y adáptala al molde.
Paso 2
Pon el queso crema en un bol grande y añade el azúcar. Bate hasta que quede una crema. Añade los huevos, uno a uno, y mezcla bien para incorporarlos. Incorpora la harina tamizada, mezcla de nuevo y añade la nata poco a poco sin dejar de mezclar. Incorpora la mitad de los arándanos y mezcla con una cuchara. Vierte en el molde y alisa la superficie. Coloca por encima el resto de los arándanos cuidadosamente.
Paso 3
Hornea durante 50 minutos en la parte baja del horno. A los 30 minutos de horneado, si está dorada por encima, pon papel de aluminio para que no se te queme. Pasado el tiempo, apaga el horno y deja que la tarta de enfríe dentro con la puerta entreabierta durante cuatro o cinco horas. Cúbrela con papel de aluminio y guarda la tarta en la nevera durante toda la noche.
Paso 4
Desmolda y con ayuda del papel llévala a un plato. Corta el borde de papel, sirve y disfruta.