Arrasa en Lidl el nuevo lavavajillas mini: con dos bandejas, ahorra agua y es muy práctico para los que viven solos

En un mercado saturado de electrodomésticos de gran tamaño, el nuevo lavavajillas mini de Lidl ha irrumpido con fuerza.

La propuesta llega bajo el sello de SilverCrest, la marca blanca tecnológica de la cadena alemana, que en los últimos años ha ganado presencia en muchos hogares.

Está pensado para cocinas donde cada centímetro cuenta. Con apenas 42 centímetros de ancho y poco más de 43 de alto, cabe sobre una encimera sin convertirse en un estorbo.

Ocupa poco y no necesita instalación fija. Este lavavajillas compacto incorpora un depósito de agua propio que se rellena manualmente, lo que permite utilizarlo sin conectarlo al grifo.

Para quienes viven de alquiler, en estudios pequeños o en segundas residencias donde no compensa hacer obra, esta característica hace que sea un electrodoméstico muy práctico.

Lavavajillas compacto de Lidl.

Y quien prefiera conectarlo a la toma de agua tradicional también puede hacerlo. Cuenta con las dos opciones.

El aparato, con una potencia de hasta 860 W, está diseñado para dos cubiertos completos. Es decir, el menaje diario de una persona o una pareja.

Lavavajillas compacto, Lidl.

Alcanza temperaturas de hasta 70 grados y consume apenas cinco litros de agua por ciclo, una cifra contenida que encaja con el interés creciente por el ahorro y la eficiencia.

Tiene un precio de 224,99 euros, IVA incluido. Un poco más barato que un lavavajillas estándar, que suelen rondar los 300 euros.

Ventajas e inconvenientes

Su tamaño es la gran ventaja si vivimos solos o en pareja. Evita la acumulación de platos en el fregadero y permite lavar a diario sin necesidad de disponer de una vajilla grande.

Para quienes comen de táper en el trabajo, supone también una solución cómoda: se lava junto al plato de la cena y queda listo para el día siguiente.

Además si vivimos de alquiler es una opción práctica que no supone una gran inversión ni obra en el piso. Por otro lado, puede resultar útil para una segunda residencia.

¿Inconvenientes? Su capacidad es limitada; no está pensado para familias ni para grandes comidas. Su eficiencia energética es clase D, correcta pero mejorable. Y obliga a ser organizado: si se cocina mucho y se ensucia abundante menaje, habrá que hacer varios ciclos.

En fin, el lavavajillas de Lidl no pretende sustituir a un lavavajillas tradicional, sino cubrir un hueco muy concreto siendo una alternativa cómoda y práctica.