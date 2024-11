El buffet libre de carne que arrasa en Zaragoza: asado argentino y patatas ilimitadas desde 14 euros

El buffet libre es una de las opciones favoritas de los zaragozanos a la hora de buscar un lugar donde comer o cenar. La posibilidad de comer todo lo que quieras por un precio fijo es verdaderamente atractiva para muchos, que no dudan en llenar su estómago hasta no poder más.

En Zaragoza son muchas las opciones de bebida y comida ilimitada. Los que más tiempo llevan entre las calles aragonesas son los buffet libres italianos con una gran variedad de pizza, pasta y dulces. También los de comida asiática, que se han multiplicado en estos últimos años, dado el gran boom del sushi en todo nuestro país.

No obstante, hay a quienes no les gusta innovar y prefieren quedarse con un buen plato de carne. Aun así, este buffet libre también tiene su matiz diferente: es argentino. No es fácil encontrar en Zaragoza un establecimiento con buffet libre de carne, pero Che Asador Argentino cumple con nota la función para toda la ciudad.

Acompañantes para tomar con la carne.

Che Asador Argentino es una cadena de restaurantes ubicada en diferentes ciudades de España. En Zaragoza se encuentra en el centro comercial Puerto Venecia, concretamente en la planta alta de la zona de terrazas.

Como apuntan en la web oficial del centro comercial, este restaurante ofrece la posibilidad de degustar las mejores carnes cocinadas en parrilla de carbón, al estilo argentino. Además, todo lo que pida el cliente se le lleva directamente a la mesa y se corta frente a él, un detalle que hace la experiencia todavía más satisfactoria.

Sin embargo, y aunque la carne es su especialidad, también es posible pedir diferentes acompañamientos como empanadas, patatas y verduras o incluso pescado. Todo ello pudiendo repetir las veces que quieras y con un precio fijo en el que no entra la bebida que se consuma.

A pesar de la cantidad y la calidad que ofrece Che Asador Argentino, el precio es muy asequible. El menú de comidas de lunes a viernes cuesta 13,95 euros, mientras que las cenas 14,95. Por su parte, sábados, domingos y festivos (tanto comidas y cenas) el precio es de 17,95 euros. En estos no se incluye la bebida.

El horario para acudir a probar este buffet libre es de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 23.00.

Opiniones

Los usuarios que prueban Che Asador Argentino salen, además de llenos, muy contentos y satisfechos con la comida. Así se demuestra en las opiniones sobre el local de Zaragoza.

“La comida y el servicio muy bueno, lo recomiendo. ¡No esperábamos que hubiera tanta variedad de cosas, es un sitio estupendo”, “he comido mucho y bien! A gusto!!! Camareros muy atentos y agradables. Ningún problema. Recomendable al 100%. Es imposible quedarte con hambre”, reseñaba otro.

La mayoría confiesan que es un sitio en el que repetirían, sin embargo, también hay quienes destacan que los días en los que hay mucha gente la espera puede ser mayor de la deseada.