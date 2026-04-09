Un bebé de 10 meses da positivo en drogas y es ingresado en el hospital: la Policía Nacional ha detenido a los padres

Agentes de la Policía Nacional de Calatayud detuvieron el pasado martes, 7 de abril, a una pareja como presuntos autores de un delito de lesiones, cuya víctima fue su propia hija de diez meses de edad.

La detención se produjo poco después de las tres de la tarde, cuando agentes de la Policía Nacional fueron requeridos por el área de pediatría del hospital, desde donde informaban del resultado positivo en un análisis toxicológico realizado a un bebé de diez meses, que había revelado restos de cocaína y marihuana en su organismo.

Al parecer, la menor había sido llevada al centro hospitalario la tarde anterior, presentando escasa respuesta a estímulos y apatía, por lo que se le realizó el correspondiente examen toxicológico.

Según manifestaron los progenitores, varios amigos del padre habían estado en el domicilio familiar durante el fin de semana y habían consumido ciertas sustancias estupefacientes, por lo que podría ser que, de forma accidental, la menor hubiera ingerido algún resto.

Los agentes encargados de tramitar la detención solicitaron al juzgado una orden de entrada y registro del domicilio familiar.

Remitieron al propio juzgado un informe en el que destacaron que la vivienda no reunía unas condiciones higiénicas mínimamente aceptables para la estancia de un bebé, habiendo localizado incluso restos de sustancias aparentemente estupefacientes al alcance de la menor.