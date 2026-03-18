Accidente del pasado 27 de octubre.

Accidente del pasado 27 de octubre. Guardia Civil

Sucesos

Un ciclista de 14 años resulta herido de gravedad por un conductor: precisó de dos intervenciones quirúrgicas

El conductor no prestó auxilio al ciclista y abandonó el lugar del siniestro.

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Zaragoza
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Un ciclista de 14 años resultó herido de gravedad en la carretera A-221, kilómetro 75.100 del término municipal de Maella, Zaragoza, el pasado 27 de octubre al pasar un conductor muy cerca y a gran velocidad. El menor de edad ha precisado de dos intervenciones quirúrgicas tras el siniestro vial.

Según fuentes de la Guardia Civil, el menor circulaba con su bicicleta, perfectamente equipado, por el arcén de una rotonda. Fue entonces cuando el conductor de un turismo todoterreno lo adelantó a gran velocidad, sin guardar la distancia de seguridad y al producirse el 'Efecto Venturi', lo que provocó el accidente del ciclista.

Tras ello, se provocó, supuestamente, un vuelco longitudinal del ciclista (vuelta de campana). Después, el conductor del turismo se detuvo unos metros más adelante pero no prestó auxilio al ciclista, abandonando el lugar del siniestro al ver que otros usuarios se paraban para socorrerlo.

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Así, tras las gestiones llevadas a cabo por efectivos de la Unidad de Investigación y Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Aragón, se pudo determinar la identidad del conductor del turismo y de las causas del siniestro.

Por todo ello, el pasado 13 de febrero, el presunto autor del atropello, un varón, de 40 años de edad, fue investigado en dependencias oficiales de la Guardia Civil de Caspe por un supuesto delito de lesiones graves por imprudencia y otro de abandono del lugar del accidente.

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De este modo, el conductor investigado podría enfrentarse a penas de 1 a 3 años de prisión por un delito de lesiones graves por imprudencia y de 1 a 4 años de retirada del permiso de conducir. Además, se le suma, el delito de abandono del lugar del accidente, castigado con penas entre 6 meses a 4 años de prisión y retirada del permiso de conducir de 1 a 4 años.