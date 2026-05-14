Ibercaja entrega 930.000 euros en donaciones a 17 entidades sociales en la quinta edición de su cena solidaria

Ibercaja celebra hoy la quinta edición de su Cena Solidaria. Un evento en el que se entregarán 930.000 euros en donaciones a 17 proyectos de entidades sin ánimo de lucro, dentro del marco de las iniciativas “Tu dinero con corazón” e “Impulso solidario”.

Alrededor de 850 personas procedentes de diferentes empresas aragonesas de referencia y empleados de Ibercaja participarán en el encuentro solidario en el que intervendrán el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, y el consejero Delegado de la Entidad, Víctor Iglesias, en el Restaurante Aura de Zaragoza.

Los directores generales de Ibercaja Gestión e Ibercaja Pensión, Lily Corredor y José Carlos Vizárraga; el director de Personas de Ibercaja, José Ignacio Oto; y la jefa de Acción social, Medioambiente y Voluntariado Corporativo de Fundación Ibercaja, Inés González, han presentado esta mañana ante los medios el funcionamiento de los programas solidarios y la resolución de ayudas de este año.

Por un lado, “Tu dinero con corazón” apoya proyectos a través del fondo de inversión y del plan de pensiones “Ibercaja Sostenible y Solidario”.

Estos productos, además de invertir de forma sostenible, revierten parte de sus comisiones a proyectos sociales y medioambientales de entidades sin ánimo de lucro. Los participantes, con sus votos, colaboran activamente en hacer posible este proyecto.

"Impulso solidario” es una iniciativa dirigida a la plantilla de Ibercaja con la finalidad de potenciar el compromiso social del banco. A través de este programa, los empleados presentan los proyectos sociales y medioambientales con los que están comprometidos.

Tanto el fondo de inversión como el plan de ahorro para la jubilación son productos sostenibles, ya que se gestionan incorporando criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno).

Además, tienen un componente solidario, porque las gestoras destinan cada año parte de su comisión de gestión a proyectos sociales y medioambientales. De este modo, los partícipes e Ibercaja contribuyen a una sociedad más cohesionada e integradora.

Estos productos están pensados para personas que quieren que sus ahorros generen un impacto positivo. Buscan no solo rentabilidad financiera, sino también un mayor retorno social y medioambiental, apoyando iniciativas solidarias a través de las inversiones.

A cierre de marzo, ambos productos acumulan un patrimonio gestionado de cerca de 800 millones de euros y cuentan con más de 40.000 partícipes.

El Plan de Pensiones Sostenible y Solidario tuvo una rentabilidad del 3,03% en 2025 y del 11,61% en 2024 y el Fondo de Inversión, de un 3,72% en 2025 y un 10,41% en 2024.

Los fondos recaudados en la Cena Solidaria, procedentes de las donaciones de unos 850 asistentes y de las mesas de fila cero, se destinarán a la Fundación José Luis Zazurca. Esta entidad trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y ofrece apoyo a sus familias.

En concreto, la recaudación se dedicará al proyecto “Del Huerto a la Mesa”, que promueve la alimentación saludable, la formación en hábitos de vida responsables y el compromiso con la sostenibilidad.

La Fundación recibirá un total de 14.801 euros, de los cuales 10.801 euros proceden de las donaciones de la cena y 4.000 euros del Fondo de Inversión y el Plan de Pensiones Sostenible y Solidario.

Proyectos "Tu dinero con corazón"

Fundación Grandes Amigos.

Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra.

Fundación Integra.

Federación Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y Bulimia Nerviosa.

Fundación Apadrina un Árbol.

Fundación DFA.

Federación Española de Familias de Cáncer Infantil.

Fundación Fuego de María.

Proyectos "Impulso solidario"