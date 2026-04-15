Ya es oficial: atrasar la jubilación puede aumentar la pensión en hasta 13.500 euros más al año

Quién no ha escuchado nunca a los mayores de la casa esperar ansiosos su momento para jubilarse, dando por finalizada una larga vida laboral y pudiendo dedicarse a sus hobbies, proyectos personales o, por qué no, simplemente descansar.

Sin embargo, en los últimos años ha ido ganando fuerza una tendencia que rompe con esa idea tradicional: retrasar voluntariamente la jubilación.

Y es que, pocos conocen las ventajas económicas que implica seguir activo una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación, marcando la diferencia entre cobrar varios miles de euros más al año o dejar de hacerlo.

Cabe destacar que tanto empleados por cuenta ajena como autónomos tienen reconocido este derecho. Eso sí, deberán haber cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social y tener la edad ordinaria de jubilación.

¿Cuánto se puede ganar por retrasar la jubilación?

Este incremento en la pensión viene establecido en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). En su artículo 210.2 establece tres tipos de complementos económicos derivados de atrasar la jubilación, siendo el empleado quien tenga poder total de decisión en este aspecto. No la administración.

La primera fórmula consiste en un incremento porcentual de la pensión. Por cada año completo trabajado después de la edad legal, se añade un 4% a la cuantía mensual, un aumento que se mantiene durante toda la vida del pensionista.

Por ejemplo, una persona que tenga una pensión de 2.000 euros al mes y decida retrasar un año la jubilación y se decante por esta primera opción cobrando un extra de 4% al mes, percibirá 2.080 euros en total. Es decir, 80 euros más al mes de por vida.

La segunda opción, y la más vistosa en cuanto a números respecta, consiste en recibir un pago único en el momento de la jubilación, cuyos importes pueden situarse entre los 4.800 euros y los 13.500 euros.

En este caso, en lugar de subirte la pensión porcentualmente cada mes, la Seguridad Social abona un pago único cuando te jubilas. Para calcularlo, fija una cantidad base según los años que hayas cotizado al llegar a la edad legal.

Después, multiplica esa cantidad por cada año que retrases la jubilación. Si has cotizado mucho (más de 44 años y medio), te aumentan este importe, y si trabajas más de seis meses extra (a partir del segundo año que retrases la jubilación), esta cantidad base aumenta en un 10%.

Por último, existe una tercera vía que combina las dos anteriores. Se trata de una fórmula mixta que permite percibir una parte del incentivo como incremento mensual de la pensión y otra como pago único.

Esta opción está pensada, sobre todo, para quienes retrasen la jubilación entre dos a diez años, ya que es cuando mejor encaja el equilibrio entre cobrar ahora y cobrar más en el futuro.

Si retrasas poco tiempo, suele ser mejor escoger una sola fórmula. En cambio, cuando el retraso es mayor, combinar ambas permite aprovechar a fondo el incentivo: cobrando un pago único además de incrementar porcentualmente la pensión de por vida.

Si deseas conocer más a fondo qué jubilación exacta te quedará teniendo en cuenta tus datos específicos, la Seguridad Social cuenta con un simulador de jubilación que permite conocer cómo quedaría la pensión con las tres opciones.