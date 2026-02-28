Una eterna pesadilla: el Real Zaragoza pierde, da otro paso hacia el descenso y la afición estalla contra la directiva

El zaragocismo lleva con el corazón roto desde hace años, desde hace semanas. Pero siempre puede romperse más. Porque ser del Real Zaragoza duele, y duele mucho. Y aunque muchos todavía quieran agarrarse a un hilo de esperanza o a un milagro de la Virgen del Pilar, tras cada jornada se hace más difícil.

El Real Zaragoza ha vuelto a perder este sábado en su estadio, donde solo ha ganado dos veces esta temporada y ambas allá por noviembre. Esta vez ha caído ante el Burgos por 0-1, con un gol de Appin en el minuto 65. Ha podido empatar el encuentro, pero la sensación no es otra que la de un equipo muerto que se dirige irremediablemente hacia la tercera categoría del fútbol español.

Como bien señaló Sellés en la previa, el bajo rendimiento de la semana pasada en Andorra iba a condicionar su once y el técnico valenciano ha sorprendido con la titularidad de Lucas Terrer. Además, han regresado Mawuli, Marcos Cuenca y Álex Gomes a una alineación con Dani Gómez como referencia arriba. También con Francho, protagonista esta semana con su llamada de auxilio.

En su rueda de prensa pidió unión para salvar, entre todos, al Real Zaragoza. Y es que este sábado la afición iba a ser protagonista, aunque al final lo sería más de lo que hubiera querido nadie. Antes de empezar el partido, un aficionado se convertía en el centro de atención al dirigirse con una pancarta de ‘Mas go home’ (para el presidente Jorge Mas) al palco. Allí, como es habitual, no estaba el presidente, pero sí el director general, Fernando López y el consejero Guzmán Pérez-Ayo.

El partido comenzaba también entretenido, pero por las ocasiones de un conjunto visitante dirigido por Ramis que se aprovechaba de un Real Zaragoza nervioso y perdido. Antes del minuto 10 daba el Burgos el primer aviso con un remate de Sergio González a la salida de un córner. Lo detenía Andrada.

Era la primera del vendaval de ocasiones burgalesas. En el 16’, Córdoba aprovechaba una salida imprecisa del meta argentino y desde el costado disparaba a puerta, donde salvaba casi sobre la línea de gol el central marroquí El Yamiq.

El peligro sobre la zaga zaragocista no cesaba y la afición se impacientaba mientras se producían intervenciones consecutivas de Andrada frente a Atienza y Córdoba.

El Burgos perdonaba hasta que en el minuto 29 llegaba el gol de Appin tras un centro al área de Curro. Sin embargo, el colegiado no daba la señal de reanudar y el VAR terminaba llamando a Alejandro Morilla, que anulaba el 0-1 por fuera de juego posicional.

Ese pequeño alivio se unía con el inicio de la gran pitada preparada por la afición en el minuto 32 con la que todo el estadio mostraba su malestar hacia la directiva. “Directiva dimisión” o “diles que se vayan de una p*** vez” acompañaban los silbidos.

El gol anulado afectaba a los visitantes y ahí se animaba el Real Zaragoza, que comenzaba a jugar y crear algo en campo rival, principalmente con un remate de cabeza de Lucas Terrer.

Se sumaban en lo ofensivo El Yamiq, siempre peligroso por lo alto en el balón parado, y Francho, que llegaba al fondo del campo en una favorable combinación, golpeaba a la red lateral del arco.

Antes del descanso el Burgos tenía una contra peligrosa que Appin mandaba fuera incomodado por Rober y el marcador se mantenía 0-0.

Nuevo golpe bajo

El Real Zaragoza salía con más energía e ideas del vestuario y aunque las llegadas no eran muy claras, al menos llegaba. Ni Dani Gómez ni Rober llegaban a rematar a puerta cuando el portero estaba fuera de sitio y El Yamiq obligaba después a estirarse a Cantero para detener su remate de cabeza.

Sin embargo, cuando más parecía que el Real Zaragoza podía rozar el gol, eran los visitantes los que saboreaban la gloria en el 65'. Appin, esta vez sí, adelantaba al Burgos en una salida precipitada de Andrada. Morante filtraba un pase para el delantero que definía por la derecha a puerta.

Dentro de los últimos 10 minutos, los de Sellés echaban el resto en busca del empate (que tampoco servía de mucho) y estaban cerca, pero sin acierto en la materialización. Primero con un remate de Kodro y después con otras de Soberón y Dani Gómez, que se han encontrado ante un acertado Cantero.

El Burgos volvía a llegar al fondo de la red en el descuento con un gol de Fabián que no subía al marcador por fuera de juego.

No había sonado el pitido final cuando decenas de aficionados se encaraban contra la directiva presente en el palco. El director general Fernando López tenía que salir con miembros de seguridad. El resto del campo estallaba a gritos de 'directiva, dimisión' y 'fuera, fuera'. El Real Zaragoza se muere...