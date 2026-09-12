Daniel Luque sale por la puerta grande de Valladolid tras hacer frente al mejor lote de la tarde

Aarón Palacio debuta con los de Victoriano paseando un apéndice del el tercero de la tarde. E.E Valladolid

Luque recibió con la capa al primero de su lote, un tiro que mostró calidad en la embestida pero mucha falta de recorrido. Ya cambió el asunto con la muleta, donde el sevillano tuvo que ponerlo todo de su parte para tratar de robarle al animal todo lo que le faltó.

Con el quinto se lució Luque con el quinto de la tarde en el capote con un toro de Victorino de buen embroque. En la muleta no fue diferente y se gustó con la muleta por ambos pitones. Acabó paseando una oreja.

Firmó la puerta grande Luque con el quinto de la tarde, un toro de calidad en la embestida y recorrido, al que cuajó en el tercio de muleta a ambos pitones paseando otra oreja.

Aarón Palacio hizo lo propio y lo que había venido haciendo con anterioridad. Lidiaba por primera vez uno de Victoriano y lo supo cuajar destacando al natural con un toro encastado de Marqués de Albaserrada. Tras la buena faena y el estoconazo, paseó un apéndice.

En el sexto Aarón Palacio no tuvo suerte, pero cuajó al cierraplaza con la única tanda que tuvo. Malogró el esfuerzo con la espada teniendo que usar el descabello.

Un primero de Victorino Martín que se hizo complicado desde un inicio por el corto recorrido que llegó a tener. Aún así, el de Gerena lidió un buen tercio de palos así como le robó algún pase de franela al pitón derecho con el que acabó siendo ovacionado.

En el segundo del lote las cosas no cambiaron y por mucho que Escribano puso de su parte, la faena fue imposible. Acabó siendo ovacionado.

FICHA DEL FESTEJO:

Valladolid.



Toros de Victorino Martín.

MANUEL ESCRIBANO: ovación y ovación.

DANIEL LUQUE: oreja y oreja.

AARON PALACIO: oreja y ovación.