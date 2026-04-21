Ya es oficial: llegan las visitas nocturnas a La Seo y la Basílica del Pilar que incluyen zonas restringidas

Recorrer una ciudad de día no es lo mismo que hacerlo cuando cae la noche. La luz, el ritmo y hasta los sonidos transforman por completo la percepción de sus calles y monumentos: donde antes había bullicio, aparece el silencio; donde dominaban los detalles visibles, emergen nuevas atmósferas y matices.

La noche invita a una mirada más pausada e íntima, capaz de descubrir otra cara más sugerente y evocadora del mismo lugar. Y ahora, las dos principales catedrales de Zaragoza podrán ser visitadas a la luz de la luna.

El Cabildo Metropolitano de Zaragoza, en colaboración con el Gobierno de Aragón, pondrá en marcha a partir del próximo 25 de abril un nuevo programa de visitas nocturnas la Catedral del Salvador (La Seo) y la Basílica del Pilar.

La iniciativa introduce un cambio de formato respecto a ediciones anteriores, al ofrecer recorridos independientes en cada templo en lugar de una visita conjunta.

El nuevo modelo plantea experiencias diferenciadas que se desarrollarán de forma alterna en ambas catedrales. Las visitas, diseñadas en horario nocturno y a puerta cerrada, buscan ofrecer una aproximación más íntima a los espacios, con recorridos marcados por el silencio y una iluminación tenue que pretende resaltar el valor histórico y artístico de los edificios.

En el caso de la Basílica del Pilar, el itinerario permitirá acceder a zonas habitualmente restringidas al público, como la Sala Capitular y la Sacristía Mayor, donde se preparan los ornamentos litúrgicos. La propuesta se completa con el uso del ascensor panorámico, desde el que los visitantes podrán contemplar vistas nocturnas tanto del templo como de la ciudad.

Por su parte, La Seo ofrecerá también un recorrido nocturno exclusivo que incluye la entrada a la Parroquieta (declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO) y al Museo de Tapices.

La visita incorpora además el acceso a la Sala Capitular, proyectada en 1804 por el arquitecto José Yarza y recientemente restaurada, destacando especialmente su pavimento de azulejería.

Las visitas tendrán una duración aproximada de 90 minutos y se realizarán a puerta cerrada. Las entradas ya están disponibles a través de la página web oficial del programa.