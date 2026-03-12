Ya es oficial: vuelve este fin de semana el Gran Torneo nacional de Warhammer 40.000 a Zaragoza

Warhammer es un juego de estrategia con miniaturas nacido en el Reino Unido (de la mano de Games Workshopen), en el cual los jugadores coleccionan, montan y pintan ejércitos que después enfrentan en partidas tácticas utilizando reglas detalladas y dados.

Este hobby ha evolucionado con el paso del tiempo, pasando de ser un juego doméstico hasta convertirse en un circuito competitivo internacional, con torneos que reúnen a jugadores de decenas de países.

En lo que a España se refiere, la comunidad ha crecido de forma sostenida durante la última década, con cientos de participantes en torneos y una red activa de clubes y tiendas especializadas. Y la ciudad de Zaragoza no iba a ser menos, formando parte de uno de los puntos más importantes del panorama gracias a una base estable de aficionados y a la organización de eventos propios como este.

Gran Torneo de Warhammer en Zaragoza

Tras el éxito de su primera edición, celebrada el año pasado, la asociación Atalaya Vigía organizará por segundo año consecutivo el Gran Torneo (GT) de Warhammer 40.000 de Zaragoza. El cual tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo en las instalaciones del Club Deportivo El Olivar.

El evento reunirá a 22 equipos formados por jugadores de toda España, que competirán durante estos dos días por alzarse con el título de campeón del GT de Zaragoza. La competición cuenta con el patrocinio del propio club anfitrión, además de la colaboración de Cervezas Ámbar y GTS Zaragoza.

La rápida inscripción de los equipos confirma el creciente interés por este hobby en España, donde la comunidad de jugadores ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años.

El torneo zaragozano aspira así a consolidarse como uno de los eventos competitivos de referencia a nivel nacional dentro del circuito de Warhammer.

Además, esta edición coincide con un año especial para la asociación Atalaya Vigía, que celebra el 20 aniversario de su fundación. Con más de 120 miembros y una sólida presencia en Zaragoza, el colectivo conmemora estas dos décadas de actividad con la organización de diversos eventos a lo largo del año, entre ellos este gran torneo.

El auge del hobby también se refleja a nivel internacional. La empresa británica Games Workshop, creadora del juego, ha confirmado que el próximo campeonato del mundo de Warhammer, los Warhammer World Championships, se celebrará este año en España, en lugar de en Estados Unidos como había sido habitual en ediciones recientes. Este cambio subraya la creciente relevancia del país dentro de la comunidad global del juego.

Un punto de encuentro

El Gran Torneo de Zaragoza no será solo una competición, sino también un punto de encuentro para aficionados y jugadores experimentados, que durante dos días compartirán partidas, estrategias y el trabajo artístico que implica el hobby.

Las partidas se disputarán sobre mesas tematizadas con escenografía, recreando escenarios de ciencia ficción propios del universo de Warhammer 40.000.

Cartel del Torneo

Zaragoza se convierte así durante un fin de semana en un auténtico campo de batalla del universo Warhammer, donde estrategia, comunidad y pasión por las miniaturas se dan la mano.