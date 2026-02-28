Juan Gómez-Jurado, escritor: "Está siendo salvaje, hemos ido a la segunda edición en menos de una semana"

Juan Gómez-Jurado es un nombre que impone. El escritor superventas de La Reina Roja ha publicado nueva novela Mentira (Ediciones B) y ha pasado por Zaragoza para presentarla.

La entrevista, cerrada hace unos días, tiene que cambiar de hora (continúan los retrasos de los trenes) y lo que iba a ser un café con calma, se convierte en un encuentro rápido y tarde que aumentan los nervios de la periodista.

Sin embargo, lo que impone el nombre, lo relaja la persona. Se disculpa y enseguida nos ponemos en formato pregunta-respuesta para exprimir al máximo los 15 minutos.

Llegas derrapando, ¿la gira con La Mentira está siendo intensa?

Está siendo salvaje, incluso para lo que estábamos acostumbrados en los últimos tiempos. Entonces el agradecimiento que tengo que dar a los lectores es infinito. Muchas veces tú entras… mira lo que me acaban de mandar de ayer de la presentación en Barcelona (saca su móvil), que hoy seguramente vivamos una cosa parecida. Un teatro lleno con 400 personas… Para una presentación de un libro es que no te lo crees.

Está siendo muy heavy, hemos ido a la segunda edición en menos de una semana, entonces es un agradecimiento que tengo que dar a los lectores como siempre. Sin los lectores y sin los libreros no estaría aquí.

Portada de Mentira, novela de Juan Gómez-Jurado.

En esta novela juegas con la mentira desde la primera línea. La protagonista dice que no se llama Eva Ramos. ¿Cómo nace este personaje?

Este libro no tiene nada que ver con el universo Reina Roja, es independiente, es autoconclusivo.

¿De verdad?

Sí, de verdad. De hecho, hasta hemos puesto una nota de la editorial al principio para que se viera que no lo decía yo, que lo dicen ellos. Y cualquier lector que no me haya leído nunca o que incluso haya leído alguno de mis libros y otros no, se puede acercar a este y se lo va a pasar muy bien.

¿Cómo empiezas a trabajar esta nueva novela?

Yo tengo como dos caminos a la hora de afrontar una historia nueva. La primera es que tengo una historia muy potente y entonces pienso en cuál es el único personaje que le podría suceder a esta historia. Y en este caso fue al revés. Había un personaje como Eva, que era muy interesante, muy fuerte, muy poderoso. Y pensé, ¿cuál es la única historia que le puede suceder a este personaje?

En el caso de una mentirosa profesional, alguien cuyo trabajo es mentir, lo más jodido, lo más complicado, lo más interesante que le puede suceder es estar obligada a depender de la verdad. Entonces, cuando se ve atrapada en un pueblo en las montañas de Asturias, lo que le sucede a Eva es que se da cuenta de que hay un asesino en el pueblo, a su alrededor todo el mundo miente y ella se ve obligada a descubrir la verdad.

¿Cómo consigues que el lector empatice con una mentirosa profesional?

Es curioso esto. La verdad es que no me lo pregunté, honestamente no me lo pregunté hasta que yo estaba acabado y empezasteis a preguntármelo. No sé qué es lo que sucede cuando comienzo a pensar en un personaje, ni cómo lo construyo.

Pero a Eva la quieres… tardas un poco en quererla, cuesta un poquito más que a otros de mis protagonistas y sin embargo cuando empiezas a conocerla, cuando empiezas a darte cuenta de que el libro en realidad va de sobre quién es ella, cómo ha llegado a serlo, te das cuenta de que cada vez empiezas a quererla más.

Creo que la única respuesta posible es construyendo a personas de verdad con las que el lector puede empatizar y reírse con su sentido de humor y con sus facilidades. No hacemos protagonistas a la antigua usanza, a la americana o a la inglesa, de estos que son detectives torturados. Lo hacemos con personas que sean de verdad y que les duelan las cosas de verdad.

Son muchos los impactos que nos llegan con las redes sociales, con la inteligencia artificial. Todo a nuestro alrededor, poco a poco, se va convirtiendo en algo que no es de verdad.

La mentira parece impregnar nuestra sociedad actual tan inmersa en las redes sociales y en el aparentar. ¿Es también una reflexión sobre el presente?

¿Sabes esta parábola de dos peces que se encuentran en mitad del mar y le dice uno al otro, qué fría está el agua? Y el otro le pregunta, ¿qué es el agua? Están tan metidos dentro del agua que uno de ellos no es capaz de darse cuenta de que todo lo que le rodea es agua.

A nosotros en el siglo XXI, en el año 2026, nos sucede de forma constante. Son muchos los impactos que nos llegan con las redes sociales, con la inteligencia artificial.... Todo a nuestro alrededor, poco a poco, se va convirtiendo en algo que no es de verdad.

La mentira que nos rodea y en la que estamos sumergidos es fluida, maleable, no es fácil de tocar y muchas veces no es tan sencillo darte cuenta que estás inmerso dentro de ella.

¿Eres de los que cambia mucho la historia durante la escritura?

Normalmente mi trabajo consiste en tener muy claro el libro antes de escribirlo. Yo pienso en la historia en su conjunto, en qué camino va a recorrer el lector, en dónde se van a encontrar las sorpresas, en dónde se va a emocionar, en dónde se va a asustar. Tengo una pared enorme donde se retrata el camino que tengo que seguir.

Después empieza el trabajo de escribirlo, que es el más duro y el más difícil. Porque todo eso que estás viendo dentro de tu cabeza ahora tienes que esforzarte en comunicarlo. Decidir con qué frase comienzas una novela es muy importante. Todo eso es un cúmulo de decisiones. Suelo cambiar muy poco cuando ya he decidido.

Has dicho en alguna ocasión que odias escribir. ¿Es así?

Odio escribir la última parte.

Imagina que por esa puerta entrase alguien con un carrito de la compra en el cual hubiera 17 perros y montasen aquí un caos tremendo. Eso es una visualización. Ahora tienes que ponerlo por escrito y dices, vale, ¿esto cómo lo convierto en interesante? ¿Cuál es el lead de la escena? ¿Cuál es el punto de vista? Todo eso tiene una complejidad que es muy esforzada, que cuesta muchísimo. Y esa es la parte que no me gusta.

Es muy difícil hablar del proceso de creación. Es muy largo, muy tedioso, muy complejo, tiene millones de variables. Y sobre todo porque el lector no va a tener esa experiencia de haber pasado por mi cabeza. Y afortunadamente.

¿Cómo es pasar de la escritura a la pantalla en las adaptaciones?

Es el proceso contrario y normalmente es mucho más difícil. Yo puedo escribir: "Y en ese momento el avión se estrelló en mitad de la plaza del Pilar". Y ya está.

Convertir eso en imágenes requeriría un equipo enorme de personas, profesionales de VFX, de sonido, tiempo y dinero. Descomprimir una frase en imágenes quiere decir el ingente trabajo de muchísimas personas.

En esta novela incluyes 25 ilustraciones. ¿Por qué?

Tiene dos explicaciones. La primera es conceptual. En un mundo en el que estamos inmersos en la mentira y en cosas de muy baja calidad creadas con inteligencia artificial, Frank Ferriz, que es mi colaborador desde hace más de 11 años, es un tío que coge un lápiz y empieza a dibujar y lo hace de verdad. Me parecía que darles algo hecho por una persona de verdad podía ser un punto muy interesante para contrarrestar la figura de Eva.

Luego hay una segunda explicación. Cuando trasladamos Reina Roja al mundo anglosajón, me dijeron que los lectores anglosajones odiaban las ilustraciones y le quitaron todas las ilustraciones a Frank. Y yo dije: en la próxima voy a poner 25 en lugar de 3. Un poco como reacción, déjame que yo cuente la historia como quiero.