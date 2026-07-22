Zaragoza refuerza su seguridad vial en una de sus grandes avenidas: así se blinda la zona para evitar atropellos

Zaragoza continúa reforzando al máximo su seguridad vial. Tras instalar balizas luminosas en el barrio de Valdespartera y concluir la reforma de la parada de Romareda del tranvía, el Ayuntamiento ha puesto su mirada en la avenida Madrid.

Hasta 15 pasos semaforizados de esta vía cuentan ya con estas herramientas luminosas que buscan incrementar la seguridad de los peatones.

Los trabajos han supuesto una inversión de 275.000 euros a través de un contrato que fue adjudicado en concurso público a la empresa Cerma y Arriaxa.





La concejal delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, y el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, han presentado este miércoles esta nueva señalización.

Ambos ediles han explicado que esta es "una avenida complicada en la que hay un carril bus que circula en contradirección del resto de carriles".

De hecho, Rodrigo ha recordado que "aunque desde el Gobierno de Zaragoza estemos haciendo un gran esfuerzo por incorporar avisos y nuevas señalizaciones de distinto tipo, hay que seguir haciendo un llamamiento a los peatones de todas las edades a que extremen su atención en todo momento. A menudo, por desgracia, los accidentes son debidos a despistes y distracciones y los peatones, en estas situaciones, son la parte más frágil y vulnerable".

Cámaras con IA

El sistema instalado tiene como parte más llamativa unas balizas LED de color rojo ubicadas en el suelo. La detección de los vehículos, según han explicado los concejales, se realizará por un doble sistema: mediante espiras electromagnéticas ubicadas bajo la calzada y a través de cámaras de infrarrojos con sensor térmico ayudadas por Inteligencia Artificial.

La empresa adjudicataria ha llevado también a cabo la configuración, instalación y puesta en marcha de los sistemas, que están integrados en la plataforma de gestión de tráfico del Centro de Control municipal.

Además de estas balizas luminosas, también está en proceso de instalación otros 10 pasos de peatones inteligentes. Estos elementos tendrán también como objetivo mejorar la seguridad vial en otros tantos puntos de la ciudad, en este caso a través de elementos luminosos que se activan con la detección de peatones en las proximidades de cruces no semaforizados.





El sistema de funcionamiento es similar al paso instalado a modo de prueba en el Camino del Pilón de Miralbueno. Los puntos seleccionados por la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad para estos cruces inteligentes son los siguientes: Pablo Neruda con Gabriel Celaya (en fase de instalación); Carlos Marx con Isla de Lanzarote (1 paso, en fase de instalación); Pablo Neruda con Ana María Suárez López (2 pasos, en fase de instalación); Mosén Andrés Vicente con Ciudadela; Felisa Galé con Avenida de la Jota (2 pasos peatonales); Avenida de la Jota con Miguel Asso; Balbino Orensanz con Numancia; Cuarta Avenida con San Eugenio; Prima Angélica con Viridiana (2 pasos); Zafiro con calle de Rocío (2 pasos).