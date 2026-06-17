Los coches clásicos toman la calle Delicias: el comercio recupera una gran cita a través de una jornada lúdica

Imagen de archivo de la calle Delicias en Zaragoza E. E.

El próximo 20 de junio, de 10.00 a 13.30 horas, la calle Delicias volverá a vivir una estampa que no se veía desde hace más de diez años.

La Agrupación de Comerciantes de Delicias recupera una de las actividades de calle más recordadas del barrio con el objetivo de impulsar el comercio local, dinamizar la zona y convertir durante una mañana la principal arteria comercial del distrito en un gran espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

La gran protagonista de esta edición será una espectacular exposición de coches clásicos y de época, formada por auténticas piezas de colección que transformarán la calle en un museo al aire libre. Vehículos cargados de historia que permitirán a los asistentes realizar un viaje en el tiempo a través de la evolución del automóvil.

La jornada contará además con animación musical a cargo de DJ Erika, actividades infantiles y una invitada muy especial para los más jóvenes: Rumí, de las Guerreras K-POP, que compartirá la mañana con sus seguidores.

Esta iniciativa nace también como reconocimiento a todos aquellos aficionados que dedican incontables horas de trabajo, dedicación y cariño a conservar estos vehículos históricos.

Más allá de su valor mecánico, representan una parte importante de nuestra cultura y patrimonio, manteniendo viva la memoria de diferentes generaciones.

Tras el éxito cosechado recientemente con el II Torneo de Ajedrez al Aire Libre, la Agrupación de Comerciantes continúa apostando por propuestas que refuercen la actividad social y económica del barrio, fomentando la convivencia y acercando nuevos públicos a sus comercios.

Una mañana diferente en la que historia, comercio y ocio volverán a encontrarse en el corazón de Delicias.