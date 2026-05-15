La comunidad islámica salta contra la obligación de quitarse el burka en espacios municipales: "Es absurdo"

Poner como obligación destaparse la cara antes de entrar en los equipamientos municipales de Zaragoza es, para la comunidad islámica, una norma "absurda" e "innecesaria".

Según lo explica el líder del colectivo en Aragón, Fawaz Nahhas Afandi, esta nueva normativa "no responde a ningún problema real en la sociedad" y considera que "puede contribuir a aumentar la islamofobia".

Lo asegura así tras darse a conocer esta pauta que el Gobierno municipal ha introducido en la nueva ordenanza cívica, que entrará en vigor una vez haya pasado por exposición pública y se apruebe en el pleno municipal.

La alcaldesa Natalia Chueca defendió la medida -durante la presentación de la ordenanza este jueves- asegurando que se aplicará garantizando "el respeto a la legalidad, la proporcionalidad y la no discriminación".

En este sentido, señaló que esta nueva norma nace "en materia de seguridad y buscando la convivencia en las dependencias municipales". Es por eso que las personas que oculten su rostro con prendas como burkas, niqabs, pasamontañas o casco, no tendrán el acceso permitido si no se permite su identificación visual.

Una ordenanza que, a su juicio, "va a favor de la mayoría de ciudadanos que respetan las normas, que cuidan de Zaragoza y que quieren vivir en una ciudad más limpia, segura y ordenada".

Cabe recordar que esta iniciativa parte de una propuesta que Vox presentó como moción en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y que fue aprobada contando con los votos del PP. De hecho, los de Abascal se mostraron "muy satisfechos" ante este anuncio de la alcaldesa Además, ya que consideran que se trata de una cuestión "fundamental para la seguridad en los espacios públicos".

"El incremento de vestimentas y prendas sin arraigo en España, como el niqab o el burka, impiden objetivamente una identificación visual", volvió a repetir este jueves la portavoz del grupo, Eva Torres. Unas palabras que ya usó como argumento en febrero, cuando su equipo presentó la moción en el salón de plenos.

"Ya existen mecanismos suficientes"

Para Nahhas, actualmente "ya existen mecanismos de seguridad suficientes" para identificar a cualquier persona en edificios públicos, aeropuertos o dependencias administrativas. "En todas las oficinas públicas hay controles de seguridad, escáneres y agentes que pueden pedir a una persona que muestre el rostro para identificarla", explica.

Es por eso que se muestra incrédulo ante una polémica que, dice, "no tiene sentido". Primero porque "el número de mujeres que utilizan burka en Aragón es mínimo o prácticamente inexistente" y, además, considera que se "vincula" a las mujeres musulmanas con la falta de seguridad y la criminalidad.

"¿Qué pasa que las mujeres musulmanas son peligrosas o criminales por ir vestidas así?", critica.

En este sentido, argumenta que es "innecesario" debatir este tipo de medidas específicas cuando "las autoridades ya pueden requerir la identificación de cualquier persona cuando sea necesario". Insiste así que las mujeres que llevan el velo integral "ya muestran su rostro en controles aeroportuarios, en trámites oficiales y otro tipo de procesos donde se necesita su identificación".

"No hay ningún problema en enseñar la cara cuando hace falta identificarse, si es necesario ya lo hacen", señala.

Sostiene, además, que el uso de determinadas prendas religiosas está amparado por la libertad religiosa y derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Por ello, consideran que abrir este debate puede derivar en discriminación hacia la población musulmana.

"Esto no responde a una necesidad real, sino a una estrategia para generar polémica y alimentar el racismo y la islamofobia", afirma. A su juicio, algunas formaciones políticas están "intentando crear un problema donde no existe para influir en la opinión pública".

Asimismo, lamentan que las Instituciones dediquen tiempo a este asunto en lugar de centrarse en "los verdaderos problemas de la ciudadanía". "Si los concejales están hablando de esto, parece que ya se han resuelto todos los demás problemas que hay en Zaragoza", ironiza.