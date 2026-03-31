Iberdrola instalará placas solares en 18 edificios de Zaragoza: reducirá la factura del Ayuntamiento y sus vecinos

Visita de Natalia Chueca a las placas fotovoltaicas en los depósitos de agua de Valdespartera Ayto Zaragoza

Zaragoza se vuelve cada vez más sostenible. La última medida aplicada a ello se ha presentado este martes desde los depósitos de agua de Valdespartera donde en su cubierta ya se pueden ver placas fotovoltaicas para autoconsumo.

Este nuevo proyecto se traslada así hasta 18 cubiertas de pabellones y edificios municipales beneficiando no solo a los servicios municipales sino también a particulares que vivan en el entorno de estas.

Esto se debe a la adjudicación por parte del Gobierno de Zaragoza a Iberdrola Clientes S.A.U. del contrato mixto de suministro eléctrico y concesión demanial para la ocupación de 18 cubiertas de pabellones y edificios municipales para la instalación de placas fotovoltaicas.

La fórmula jurídica de la operación es una cesión del uso en régimen de concesión administrativa por 15 años, para la instalación, mantenimiento y explotación de plantas de producción solar fotovoltaica para establecer comunidades solares de autoconsumo en los edificios municipales.

Esto significa que la empresa adjudicataria acomete la inversión de las instalaciones, con un presupuesto de 2.551.953,52 euros (IVA incluido), con el fin de que la energía generada (un mínimo de 1.406.035 kWh anuales) se emplee para autoconsumo del equipamiento durante los 15 años de la concesión. El precio unitario de la energía se cifra de 0,0648 €/kWhr (IVA excluido).

De esta forma, cada edificio municipal será el principal consumidor de esta energía, y los hogares o comercios en las cercanías que lo deseen podrán adherirse también.

Así lo ha explicado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha visitado el funcionamiento de una central fotovoltaica municipal de 220kVA de autoconsumo para los depósitos de agua de Valdespartera, y que ha supuesto otra inversión estimada de 379.894,49 euros.

Gran actuación energética

Además, desde Valdespartera, la alcaldesa de Zaragoza ha querido anunciar la adjudicación del proyecto en 18 edificios municipales para reducir el coste energético de cada equipamiento a la mitad.

"El precio unitario medio de la energía en España en la actualidad oscila entre los 0,12 y los 0,16 €/kWh (sin IVA), más del doble de la oferta realizada, por la que el Ayuntamiento ahora pagará 0,0648 €/kWhr (IVA excluido)", ha detallado Natalia Chueca.

Por ello, según los cálculos técnicos, "el ahorro para las arcas municipales se podría estimar en unos 3 millones de euros": "Eso significa liberar recursos públicos que podrán destinarse a otros proyectos y servicios municipales que mejoren la vida de los zaragozanos", ha reiterado.

La primera edil ha destacado que este nuevo proyecto "habla de bajar facturas, de reducir gasto corriente. Y de hacerlo, además, con energía renovable. De hacer al Ayuntamiento menos vulnerable a los vaivenes del mercado energético y de gestionar la energía con responsabilidad".

Hablando de responsabilidad, Chueca ha destacado que esto supone "adelantarnos a los acontecimientos, prever riesgos y sentar las bases creando una potente

estructura energética que nos haga ser más autónomos y resilientes frente a imprevistos nacionales e internacionales".

En esta misma línea, ha considerado que su Gobierno "no está dispuesto a que nos vuelva a pasar lo mismo que cuando estalló la guerra de Ucrania y se dispararon los precios de la energía". Por ello, ha destacado que desde su gestión "ya se ha producido un ahorro en el contrato ordinario del Ayuntamiento de 18 millones de euros".

Asimismo, esta medida forma parte de la Estrategia Integral de Desarrollo Energético y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza que busca impulsar transformación hacia "una ciudad más sostenible y reducir las emisiones de CO2, con el objetivo de conseguir el ambicioso objetivo de ser una ciudad climáticamente neutra en 2030".

18 equipamientos

El objetivo de este contrato en su conjunto es la puesta en servicio de un sistema de autoconsumo colectivo, siendo el principal consumidor de la energía los 18 equipamientos del propio Ayuntamiento.

En el listado de estos inmuebles seleccionados se encuentran los trece pabellones deportivos de Delicias, Miralbueno, Juslibol, Tenerías, La Jota, Torrero, Fernando Escartín, Ramiro Solans, Monzalbarba, San Juan de Mozarrifar, Casetas, Montañana y San Gregorio; el Centro Deportivo Municipal Miralbueno, el Aula de Naturaleza del Parque Grande, el Centro Cívico de Miralbueno y las dos escuelas infantiles de Brioletas y de El Andén.

Mediante este contrato, se formalizan dos prestaciones. Por un lado, el suministro en régimen de autoconsumo del que se abastecerá el Ayuntamiento durante los 15 años del contrato y, por otro lado, la propia cesión de las cubiertas de estos 18 equipamientos municipales que autoriza el Ayuntamiento para su utilización privativa por Iberdrola, tanto para la instalación de las placas fotovoltaicas como para su explotación posterior.

Por tanto, los beneficios se extienden también a las viviendas y pymes zaragozanas del entorno que deseen adherirse a la gestión que realice Iberdrola sobre los excedentes del autoconsumo, y que se encuentren en el radio señalado por la legislación aplicable en cada momento (actualmente de 5.000 metros, según el RDL7/2026), al poder obtener una energía a un coste menor que la del mercado eléctrico.