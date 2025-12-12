Primer día de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza: "Las multas son algo excesivas"

Mari Carmen, vecina de Zaragoza, cuenta que suele frecuentar distintas zonas de la ciudad. Aunque su coche tiene el distintivo medioambiental necesario para circular por las ZBE, explica que "para ir de compras o tomar algo, hay muchas alternativas que no sean coger el coche".

De hecho, mientras espera sentada en un banco de plaza España a una amiga para ir a tomar café, señala que ha llegado hasta la zona en autobús. "Creo que el centro tendría que ser simplemente para autobuses y tranvía, lo demás no".

Por eso, afirma que está de acuerdo con la nueva medida: "Me parece estupendo, cuanto menos tráfico haya por el centro, mejor". A lo que añade que es una ley necesaria a la que al final "nos acostumbraremos".

Mapa del perímetro de las zonas de bajas emisiones en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Aunque cada vez son más los vehículos que tienen el distintivo medioambiental, los más antiguos no cuentan con el mismo. Es el caso de un matrimonio que va en dirección al Casco Antiguo, otra de las zonas de ZBE, y que tienen un turismo desde hace 22 años. "No vamos a cambiarlo por zona de bajas emisiones", dicen rotundos.

"Nuestro coche es de hace muchos años, con lo cual no podemos pasar o aparcar, pero estamos jubilados y utilizamos mucho el transporte público". Además, tal y como indican, son los más jóvenes los que van a tener que contar, tarde o temprano, con esta etiqueta: "Mi hijo, que es el que más me preocuparía, sí que la tiene", dice la mujer.