Alegría ataca a Azcón por los servicios públicos y este responde con Zapatero: "Ha sido la semana horribilis del PSOE"

Jorge Azcón y Pilar Alegría se han vuelto a ver las caras en la primera sesión de control al Gobierno de la legislatura. 25 días después de la formación del Ejecutivo, la líder socialista le ha echado en cara una “parálisis” en la Comunidad, mientras el presidente aragonés ha usado la carta de la corrupción en el PSOE después de una ‘semana horribilis’ en Ferraz.

Alegría ha comenzado su intervención con una carta de un ciudadano oscense al que le extirparon la laringe y que lleva “11 meses esperando” una prótesis fonatoria.

“El problema es que en nuestra comunidad hay muchos juanes, marías, luises que deben esperar semanas para ser atendidos por su médico de Atención Primaria, mientras que, para una cita con especialistas, se convierte en meses o años”, ha criticado Alegría.

La portavoz socialista ha reprochado el incremento de la lista de espera en los últimos meses, y acusa al PP de “privatizar” la educación al iniciar los conciertos de Bachillerato, “algo que no había pasado nunca en la Comunidad”.

“El problema de ustedes es que cuando ven un servicio público, no ven derechos de ciudadanos, sino negocio. Eso le lleva a coger recursos y fondos públicos para duplicar algo que ya existe. Hay 2.000 plazas públicas en Bachillerato sin cubrir, y han decidido coger recursos para duplicar un servicio que ya existe. Están usando dinero público para engordar a la privada”, ha señalado Alegría.

Ante ello, Azcón ha reprochado a Alegría que les culpa de aumentar las listas de espera cuando el motivo de que hayan crecido es la huelga sanitaria contra el Estatuto Marco y la “falta de diálogo” con los sindicatos.

Asimismo, el presidente aragonés ha girado la mirada hacia Ferraz y la “semana horribilis” del PSOE, que comenzó con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha seguido con los registros a la sede socialista.

“En Londres, se iba a la Torre a ver las joyas de la corona británica. Hoy, los turistas que vengan a Madrid van a ir a Ferraz a ver las Joyas de Zapatero”, ha ironizado Azcón.

"Si algo preocupa es la cohesión territorial"

Por su parte, el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha preguntado a Azcón por el modelo de comunidad que defiende su Gobierno ahora que la despoblación, el "tema" que "se pidió" el vicepresidente, Alejandro Nolasco, la pasada legislatura con "cero resultados efectivos" ni siquiera se nombra ahora en el organigrama base del nuevo ejecutivo.

"Dejaron muy claro su preocupación por la política de reequilibrio territorial", ha aseverado, pero ahora "han dejado bajo mínimos la estructura del Gobierno para gestionar la ordenación del territorio y la despoblación" cuando se trata del problema estructural más grande que tiene Aragón.

"Esta legislatura, si cabe, su política todavía va a ser más centralista y más enfocada a lo que diga Madrid" y "con Vox susurrándole al oído, todavía más", ha añadido.

En su turno, Azcón ha hecho hincapié en que hay un departamento de Cohesión Territorial y que el pacto firmado entre PP y Vox incluye aumentar los fondos destinados a luchar contra la despoblación, que en los próximos años es un problema que empezará a revertirse en Aragón.

"Si hay algo que le preocupa a este Gobierno es la cohesión territorial" y lo que está haciendo, ha concluido Azcón, es atraer empresas para crear puestos de trabajo, impulsar un plan de vivienda y desarrollar el de carreteras y hospitales como el de Alcañiz, con una "infraestructura modélica" que va a mejorar el servicio público de sanidad.