Elma Saiz insiste en confiar "en la Justicia y en Zapatero" y pide que se respete su presunción de inocencia

La ministra Elma Sainz junto a Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, en su visita a Zaragoza. E.E Zaragoza

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, está llamado a declarar ante la Audiencia Nacional tras ser imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la trama de Plus Ultra.

Tras finalizar su Gobierno en 2011, Zapatero mantuvo un papel activo en las relaciones con Venezuela. Y, pese a que la causa investiga ahora supuestos cobros de comisiones ilegales durante el rescate financiero que concedió el Ejecutivo Central a la aerolínea durante la pandemia, desde el PSOE insisten en la presunción de inocencia del político.

"Confianza en la Justicia y en el presidente Zapatero. Hay un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico que es el de la presunción de inocencia, respeto absoluto a la justicia, pero insisto también en Zapatero", ha declarado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras mantener este miércoles un encuentro con las entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) y representantes de los agentes sociales de Aragón.

Las mismas palabras que ha expresado el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en el cara a cara mantenido con Feijóo en la sesión de control del Congreso, en el que el presidente se ha referido por primera vez a la imputación de Zapatero.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado todo su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras reivindicar su presunción de inocencia, y ha garantizado ante las acusaciones del líder del PP, que le ha pedido la dimisión, que no adelantará elecciones.

"Al Gobierno se llega con votos, no con atajos", ha advertido Sánchez a Feijóo.

El presidente del Gobierno ha defendido toda la colaboración con la justicia y todo el respeto a la presunción de inocencia. Ha sido entonces cuando ha dejado claro su respaldo al expresidente: "Y todo mi apoyo al expresidente Zapatero".

Sánchez ha recalcado que Zapatero no metió a los españoles en una guerra ilegal y no mintió ante el peor atentado terrorista de la historia de España (en referencia al 11M), sino que extendió derechos y libertades, sacó al país de "una guerra ilegal" en Irak y acabó con ETA.