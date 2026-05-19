Los mir de Medicina Familiar avanzan a paso lento en Aragón: quedan 62 plazas libres a una semana de finalizar

Los médicos internos residentes siguen eligiendo sus plazas para su formación en una especialidad los próximos cuatro años. La sede del Ministerio de Sanidad está siendo el epicentro de quienes están para escoger la especialidad que definirá su futuro en la medicina.

Tras dos semanas del proceso de selección, los mir afrontan la última semana de elección que culminará el próximo miércoles 27. Por el momento, Aragón ya ha agotado las plazas de 30 especialidades entre las que se encuentran las más demandadas como Dermatología (4 plazas), Cirugía plástica, estética y reparadora (1), Oftalmología (7) y Cardiología (6).

Una realidad muy dispar a Medicina Familiar y Comunitaria que está siendo, una vez más, una especialidad difícil de completar sus plazas.

Este año se aumentó su oferta con dos plazas más como una vía de intentar paliar la falta de médicos que sufre la comunidad y el panorama nacional con hasta 84 plazas en total.

Hasta el momento, esta especialidad avanza despacio con solo 22 plazas adjudicadas, su gran mayoría en la capital aragonesa donde más se concentra la oferta.

Si además de tratarse de una rama de la medicina no muy famosa en el sector, los núcleos que se alejan de Zaragoza tampoco están recibiendo con éxito a los médicos ya que Huesca y Teruel apenas suman cinco plazas cubiertas, tres en la capital oscense y dos en la provincia del Bajo Aragón repartidas en Alcañiz y Teruel ciudad.

Asimismo, otros sectores como Barbastro y Calatayud aún no han oído cómo ningún médico cantaba su sector para ejercer durante los próximos cuatro años de formación.

Aunque esta es una dinámica que se ha ido perpetuando en el sistema sanitario los últimos años, Aragón llegó a cubrir la totalidad de las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria el año pasado en este primer llamamiento, por lo que desde el sector miran con esperanza que esto vuelva a ocurrir este año.

10 especialidades con plazas libres

En el cómputo general de Aragón tiene una oferta de 271 plazas mir, de las cuales solo quedan libres 84, la gran mayoría de Medicina Familiar y Comunitaria. Ahora bien no es la única especialidad que sigue a la espera de verse completada o, incluso, que alguien elija su puesto en ella.

La Comunidad tiene cuatro especialidades con todas sus plazas libres al no haber sido seleccionada por ningún mir hasta el momento. Geriatría aún tiene sus 8 plazas listas para ser elegidas; Medicina del Trabajo, 3; Bioquímica clínica, 2, y; Neurofisiología clínica, 2.

Por otra parte, aún quedan 2 plazas de Medicina Interna, que es la tercera especialidad con mayor oferta en Aragón con hasta 12. Además de tres en Medicina Preventiva y Salud Pública, 2 en Anatomía Patológica, y una tanto en Medicina de Urgencias y Emergencias, y Medicina Nuclear.