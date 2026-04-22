El PP en Cariñena exige transparencia en una oposición en la que participa la hija del presidente de la DPZ

Imagen de archivo de uno de los plenos de la DPZ. DPZ

El Grupo Popular en la Comarca de Campo de Cariñena ha mostrado su preocupación ante el proceso selectivo convocado recientemente en el territorio, en el que participa la hija del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, en un contexto en el que todos los miembros del tribunal calificador pertenecen a esta misma institución.

El portavoz popular en la comarca, José Manuel Morón, ha señalado que esta situación "genera, como mínimo, dudas razonables desde el punto de vista de la transparencia que debe regir cualquier proceso público".

Morón ha querido dejar claro que "nadie cuestiona el derecho de cualquier persona a presentarse a una oposición", pero ha insistido en que "cuando concurren circunstancias como que el tribunal esté formado íntegramente por personal de la misma institución que dirige el padre de una aspirante, es necesario extremar las garantías".

En este sentido, el portavoz ha recalcado que "en los procesos selectivos no solo es importante que todo se haga conforme a la legalidad, sino también que se perciba como un procedimiento justo y transparente”.

Morón ha defendido que "existen mecanismos y alternativas que permiten reforzar la neutralidad en este tipo de situaciones, como la participación de profesionales de otras administraciones", lo que, ha subrayado, "habría contribuido a reforzar la confianza en el proceso".

"Estamos hablando de acceso al empleo público, y eso exige la máxima ejemplaridad por parte de las instituciones", ha insistido.

Para la DPZ, sin embargo, todo es perfectamente legal. Desde la institución subrayan que en este procedimiento la Diputación ha hecho exactamente lo mismo que en las más de 60 peticiones que ha recibido en apenas año y medio para que sus funcionarios formen parte del tribunal de un proceso selectivo.