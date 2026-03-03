María y Marcos, dos zaragozanos en Dubái, tras los ataques a Irán: "No habíamos vivido nunca algo así"
Estos dos jóvenes llevan viviendo desde septiembre en Dubái y desde este sábado viven "expectantes" los avances del conflicto entre EE.UU. e Israel con Irán.
El sábado el orden del mundo volvió a tambalearse. En un momento de crisis internacional, con la guerra de Ucrania y Rusia cumpliendo cuatro años en activo, y el conflicto de Israel y Palestina que no para de encrudecerse, Estados Unidos e Israel actuaron atacando Irán para acabar con su régimen dictatorial.
Desde hace tres días, el mundo mira hacia Oriente Próximo ante la escalada de violencia que se está fraguando. Entre este contexto de guerra, ha pillado a muchos aragoneses en puntos de conflicto.
Aunque no están en un país participativo de este nuevo ataque militar, Marcos Pérez y María Espinosa se encuentran en Dubái (Emiratos Árabes) y miran con expectación hacia su alrededor, ya que como ellos mismos reconocen "estamos rodeados de conflictos".
Esta pareja de Zuera, de 24 y 27 años, lleva viviendo desde septiembre en la ciudad de Emiratos Árabes desarrollando su carrera profesional como profesora y en el mundo de los negocios. El inicio de este conflicto en su país vecino, Irán, cuentan ahora "algo más tranquilos" les pilló en la playa, en Sarja.
"Empezamos a oír ruidos como de explosiones que venían de lejos", indican que en ese momento les pareció "raro". Así fue rato después cuando descubrieron que se trataba de un ataque a una base americana en Abu Dhabi. Tras conocer estas noticias de última hora decidieron volver a casa por "un por si acaso".
Así, tal y como iba avanzando el sábado, comenzaron a oír ruidos "como de explosiones" que ya venían cada vez más cerca. Eran los movimientos de defensa que estaba ejecutando el país para interceptar los misiles que entraban en su espacio aéreo.
"De repente te ves en una situación que estás en medio de todo y aunque no vaya con nosotros, te asustas", señalan. Así, esa primera noche reconocen que los nervios y "el no saber cómo gestionar lo que estaba pasando" primaron: "Al final no has vivido esto en tu vida y estás asustado".
Si bien señalan que ese primer día "se sacaron muchas cosas de contexto". "Los que estamos aquí estamos viviendo otra realidad. Estamos tranquilos, en casa, hay mucha gente que está haciendo vida normal", señalan.
Tranquilidad y calma
En su caso, desde sus trabajos y como recomendación por parte del Gobierno, se encuentran teletrabajando. En el caso de María, "enviamos vídeos a los niños y el miércoles ya nos dirán si podemos volver a las clases". Por su parte, Marcos ejerce su trabajo también desde el ordenador, pero ha tenido cambios en la agenda al cancelarse algunas reuniones.
Asimismo, desde que comenzó el conflicto, esta pareja de zaragozanos ha estado en contacto con la Embajada de España en el país y van siguiendo sus indicaciones como "mantenernos en casa y que no tengamos actividad".
Mantienen contacto con el resto de españoles que están en la ciudad. Según cuentan, "hay de todo": "Algunos están más asustados y otros como nosotros, tranquilos y expectantes".
Así, se está viendo movimiento en los grupos de mensajería de Whatsapp ya que son muchos los que están pidiendo ayuda al quedarse atrapados en los aeropuertos: "Por lo que sabemos algunos están siendo alojados en hoteles u ofrecen habitaciones".
La comunicación constante también se mantiene con España, concretamente, con Zuera, donde residen sus familias. "Estamos hablando y contándoles cómo estamos y entonces parece que están un poco más tranquilas", señalan.
Por el momento, esta pareja mantiene la serenidad y mira expectante hacia los países vecinos aunque mantienen su "confianza" en que no vaya a más.