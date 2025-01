Pilar Alegría sucederá a Javier Lambán al frente del PSOE de Aragón tras la renuncia de su rival

Pilar Alegría podría convertirse hoy mismo en la próxima secretaria general del PSOE en Aragón con la renuncia de su rival, el 'lambanista' Darío Villagrasa, que se hará oficial en una comparencia pública a las 10.30. Ambas partes han estado trabajando en las últimas horas para cerrar un acuerdo que garantizará la continuidad del exsecretario de Organización dentro de la estructura orgánica e institucional del partido y alzará a ministra y portavoz como sucesora de Javier Lambán sin necesidad de primarias.

El 'sanchismo' conquistaría así uno de los últimos territorios en liza tras el paso al lado de Juan Espadas, que facilitó el desembarco de la ministra María Jesús Montero en Andalucía, y el adiós de Luis Tudanca en Castilla y León.

La idea es que, si se retira, tanto Villagrasa como su entorno formen parte del proyecto de Pilar Alegría, estando por ver qué ocurrirá con nombres propios como los de la secretaria provincial en Teruel, Mayte Pérez, o el de Carlos Pérez Anadón, estrechamente vinculados a Javier Lambán.

Ambos quedarían en una situación comprometida. Menos problemas tendría el presidente del PSOE-Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero. Aunque todas las quinielas apuntaban a él como candidato 'oficialista', finalmente terminó dando un paso atrás y se mantuvo imparcial, una actitud que podría favorecerle en esta nueva etapa.

Lambán aseguró hace escasos tres meses que Alegría no era su sucesora natural y que el partido necesitaba "a alguien con principios, no a un ventajista". No obstante, los apoyos de Villagrasa, representante del legado del aún secretario general, han ido cayendo semana tras semana.

El respaldo expreso de la federación de Carmen Dueso a Pilar Alegría y el cambio de bando de Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, terminaron declinando la balanza, generando un auténtico terremoto en el grupo municipal. "Lo de Lola fue el desmoronamiento total, casi una cuestión psicológica", resumían fuentes consultadas por este diario.

"Solo espero que este esperpento acabe cuanto antes", decían desde el grupo socialista. Muchos no entendían que Aragón siguiese siendo la única comunidad en la que un candidato alternativo iba a enfrentarse a uno de los ministros de Pedro Sánchez. "No se puede estar haciendo oposición a tu Gobierno de España", señalaban las mismas fuentes.

En el grupo, el ambiente era ayer "para verlo". Especialmente entre los aún fieles a Villagrasa, que seguían "estupefactos". "Nos hemos enterado del cambio de posición de Lola por la prensa", decían. Los concejales se verán este viernes las caras para preparar las mociones del próximo pleno. Ayer, la portavoz estuvo en Fitur, pero declinó hacer declaraciones.

"Estaba cantado y decantado"

Los fieles a Alegría creen que el PSOE podría haberse ahorrado todo esto. "Por lo menos, ya está. Votar habría sido un suicidio", cuentan unos. "Estaba cantado y decantado. Una tenía todas las opciones y el otro, ninguna", agregan otros.

La prioridad ahora será formar una ejecutiva "de entendimiento", quedando para más adelante cuestiones como el reparto de representantes en el comité federal. "Habrá que contar con la gente de Darío, es lo normal", indicaban.

Alegría, por el territorio

Pese a que ayer ya todo apuntaba a un acuerdo, Alegría continuó su particular gira por el territorio con parada en Illueca, Brea y Calatayud. "Gracias a los compañeros y compañeras de Illueca por su fuerza y cariño. Quiero recuperar la unidad e impulsar el PSOE-Aragón con un proyecto progresista que plante cara a la derecha. Vamos a defender los derechos. Vamos a estar con la gente. ¡A por todas!", escribía en su perfil de X (antes Twitter) a media tarde.

"¡Qué suerte pasar una tarde con la gente de Brea de Aragón! Gracias por vuestro empuje y energía. Gracias por vuestro compromiso. ¡Orgullo socialista! ¡Vamos!", completaba tiempo después tras su segundo acto con la militancia de la jornada.