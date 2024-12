Arde un aula de la escuela de Caneto (Huesca) por el fuego provocado por una estufa

En la mañana de este viernes, 13 de diciembre, un aula de la escuela de Caneto ha sufrido un incendio.

El suceso ha ocurrido cuando aún no estaban abiertas las instalaciones y por lo tanto no había niños en su interior, no ha habido daños personales. Al parecer el fuego se ha originado por la estufa de leña que había en el interior, y al ser un aula de madera, el fuego no ha tardado en propagarse.

La consejera de educación del Gobierno de Aragon, Tomasa Hernández, en declaraciones a los medios ha explicado:"Al parecer ha sido una madre que enciende una estufa dentro del aula una hora antes de que los niños empiecen el cole para que tengan las condiciones climáticas adecuadas, y no sabemos todavía por qué; el caso es que ha ardido el interior del aula, que hoy en día son unas cabañitas de madera".

Aula calcinada de la escuela de Caneto. DGA

El Departamento ha sido avisado por la directora del colegio de La Fueva, y de forma inmediata se han desplazado a las instalaciones de Caneto la directora provincial, la inspección educativa, el jefe de la UPE y un arquitecto.

Desde el Gobierno de Aragón han recordado que las instalaciones estaban abiertas en virtud de las medidas cautelares que dictó la sala del TSJA en su día, "El aula de Caneto está abierta por unas medidas cautelares, la conserjería las cerró por motivos de seguridad, y uno de ellos era peligro de incendios, porque se utilizan estufas de leña en cabañas de madera" ha añadido la consejera.

Aula incendiada de la escuela de Caneto. DGA

Los 23 niños del colegio han sido reubicados en las otras dos aulas que cuenta la escuela, según ha explicado Hernández, "De momento se van a reubicar en otra cabaña que tienen hasta que llegue la Navidad y hablaremos con los padres lo más pronto posible, la semana que viene, para ver qué solución de común acuerdo, y contando con ellos, evidentemente, llegamos".

El director general se ha puesto en contacto con las familias y con el CEIP La Fueva para acordar una solución segura y rápida que podría pasar por la instalación de un aula prefabricada.