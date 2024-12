Lambán dice que la alianza del PSOE de Zaragoza y Teruel es "la única que puede garantizar paz interna en el futuro"

El secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, se ha pronunciado ante las palabras pronunciadas por Sánchez Quero el pasado miércoles ante la sucesión del actual secretario. A través de sus redes sociales ha expresado que la alianza entre Zaragoza y Teruel es la "única que puede garantizar paz interna en el futuro".

Además, ha querido mandar un mensaje de fuerza ante las decisiones pendientes que tienen que afrontar los miembros del partido en Aragón: "Ánimo a los compañeros a que decidan pronto quién es el candidato más adecuado para ganar ahora y en 2027", ha expresado.

El secretario general del PSOE-Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, es uno de los nombres que más suenan para sustituir a Javier Lambán al frente del Partido Socialista en Aragón. Durante su primera aparición pública después del Congreso del PSOE en Sevilla este miércoles dio por hecho que habrá primarias y que serán "de confrontación".

Además, confirmó que tanto Zaragoza y Teruel, "la mayoría del partido", presentarán su propio candidato, aunque por el momento aún no se ha zanjado la duda de si será el propio Sánchez Quero.

No será hasta que se aprueben los presupuestos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) cuando se conozca la decisión final de presentarse o no por parte del presidente de la institución. Por lo que su candidatura se podría hacer oficial a finales de este año o principios de 2025.

En este sentido, el líder provincial ha confirmado que Lambán le ha pedido expresamente que se presente, aunque también habría animado a Mayte Pérez, su homóloga de Teruel.

Sin embargo, la nota de discordancia la presentan desde el PSOE-Huesca quienes apoyan como candidata a la actual portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría. Algo con lo que no está muy de acuerdo Javier Lambán como ya expresó hace unas semanas en la presentación de su libro.

El actual secretario general manifestó que su sucesor ha de ser una persona "con principios y no un simple transeúnte ventajista de la política". "Debe venir a aportar lo mejor de sí mismo y a que la sociedad a la que pertenece crezca. Me conformo con que la persona que me suceda reúna esas características", agregó.

La incertidumbre por quién será el sucesor de Javier Lambán está sobre la mesa y no será hasta marzo cuando se realice el Comité Regional que cierre la etapa del que fue presidente del Gobierno de Aragón.