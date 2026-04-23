Sánchez y Feijóo felicitan a los aragoneses por San Jorge, Día de Aragón: "De Francisco de Goya a María Moliner…"

Actos por la celebración de San Jorge en el Edificio Pignatelli Gobierno de Aragón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han felicitado a los aragoneses este jueves por la celebración del Día de Aragón y su patrón, San Jorge.

"De Francisco de Goya a María Moliner, de Luis Buñuel a Ramón J. Sender o Pilar Lorengar. Aragón es tierra de fuerza y genialidad, de creadores e inconformistas que cambiaron la forma de mirar el mundo. Hoy celebramos su historia, su cultura e identidad. ¡Feliz Día de Aragón!", ha escrito el presidente en la red social X.

De Francisco de Goya a María Moliner, de Luis Buñuel a Ramón J. Sender o Pilar Lorengar.



Aragón es tierra de fuerza y genialidad, de creadores e inconformistas que cambiaron la forma de mirar el mundo.



Hoy celebramos su historia, su cultura e identidad.



¡Feliz #DíadeAragón! pic.twitter.com/2M9qat7soV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 23, 2026

Por su parte, el líder nacional del PP, también en X, ha deseado un "¡Feliz día de Aragón!" y ha añadido: "Celebramos con los aragoneses la fuerza de una tierra que une historia, carácter y modernidad. Es legado, talento y una región orgullosa".

La política aragonesa también se ha volcado en felicitar a los aragoneses por el día de su patrón, antes del acto solemne que tendrá lugar en el Palacio de La Aljafería a partir de las 12.00 horas.

¡Feliz Día de Aragón! ¡Feliz San Jorge! pic.twitter.com/Ai8GlGLFYN — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) April 23, 2026

El presidente aún en funciones, Jorge Azcón, ha puesto un escueto tuit felicitando a los aragoneses por el Día de Aragón y San Jorge, acompañado del vídeo que ha elaborado el Gobierno por esta conmemoración.

Un vídeo propio ha publicado también el PSOE aragonés. Su secretaria general, Pilar Alegría, ha garantizado que San Jorge siempre “derrota al dragón”, incluso cuando viene “en forma de desigualdad, recortes y menos autogobierno”. “Nos van a tener enfrente. ¡Entalto Aragón!”, añade.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha tenido unas palabras para reconocer la “historia y futuro” de esta tierra. “Hoy Aragón celebra su día: memoria y orgullo, raíces e ideas. Porque lo que fuimos también escribe lo que seremos”, apunta.

El presidente y portavoz de CHA en las Cortes, Jorge Pueyo, ha compartido otro vídeo elaborado por su formación, donde se reivindica el “Día Nacional” de Aragón pidiendo a los ciudadanos que “levanten la mirada del móvil” para disfrutar del patrimonio natural y cultural de la Comunidad.