Cientos de trabajadores de ambulancias de Alicante, convocados a una huelga indefinida desde este martes

Cientos de trabajadores de transporte sanitario en ambulancia de Alicante, unos 2.000 toda la Comunitat Valenciana, inician este martes una huelga indefinida para reclamar la equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas y un convenio digno.



La iniciativa ha sido promovida por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Estas organizaciones denuncian que el servicio externalizado por la Conselleria de Sanidad se basa "en el bajo coste" y, pese a llevar un año de negociaciones, la patronal (Asociación Comunidad Valenciana Empresarios de Ambulancias, ACVEA) y sus principales empresas no han realizado ninguna propuesta que posibilite el acuerdo, según aseguran en un comunicado que recoge Efe.



Además, afirman, la Conselleria de Sanidad tampoco ha atendido las reuniones solicitadas por los sindicatos para pedir la mediación por una solución del conflicto.





La huelga comenzará a las siete de la mañana y están previstas concentraciones todos los días en distintos hospitales, con el Clínico de València, el Hospital Provincial de Castellón y el Hospital de Alicante como puntos de protesta este martes a las 12 horas.



Los servicios mínimos dictados por la Conselleria son del 100 % en Samu y Soporte Vital Avanzado y del 80 % en Soporte Vital Básico y Transporte No Asistido, pero desde UGT han denunciado que se vulnera el derecho a la huelga porque introducen servicios, como la rehabilitación, que no son de urgencia.



Asimismo, argumentan que los propios sindicatos ya entendían que servicios como diálisis, quimioterapia, radioterapia o hemodiálisis requieren del 100 % pero otros servicios no, según el responsable de transporte sanitario de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Pv, Javier Molina.



Con la huelga piden la aplicación del incremento salarial del 3 % para 2024 recogido en la memoria justificativa del pliego de condiciones del servicio, y la equiparación con otras comunidades donde se cobra, solo por conceptos fijos, entre un 25 % y un 45 % más (45 % Madrid, 35 % País Vasco, 30 % Navarra y 25 % Cataluña).



También reclaman la reducción de la jornada ordinaria de trabajo, de 1.800 horas anuales a 37,5 horas semanales y el incremento del precio de las horas complementarias hasta un 20 % más que el valor de la hora ordinaria, calculada sobre todos los conceptos fijos (también la antigüedad), entre otras reivindicaciones.



Hay previstas concentraciones los días 4 (Hospital Arnau de Vilanova y Hospital de Xàtiva, en Valencia; Hospital de Vinarós en Castellón; y Hospital de Elche en Alicante) y 5 (La Fe, Hospital de La Ribera y el de Sagunto; y Hospital de Torrevieja).