El descaro del valenciano Pablo Bosch lleva por primera vez 'Maestros de la Costura' a la pasarela de Madrid

El concurso de talentos en la moda Maestros de la costura puede haber terminado su paso por Televisión Española, pero es ahora cuando se ve crecer sus resultados. El diseñador Pablo Bosch es el primero de todos sus participantes que consigue entrar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. "Me ha ayudado mucho, pero el curro es propio", destaca antes de entrar este jueves en su espacio de Allianz EGO donde participan otros jóvenes diseñadores.

Y trabajar es lo que no ha parado de hacer desde que salió. "Maestros de la costura me ha ayudado mucho a nivel de visibilidad", razona el exconcursante desde la capital del Estado. En su caso, valora el habérselo "currado mucho" para sacar rédito a la emisión del concurso el pasado otoño porque "luego eres famoso de tres a seis meses o si no, salen otras dieciséis personas a las que les bailan el agua".

Bosch siente que su balance es positivo aunque "sé que no todos tienen buena experiencia". A ello ha ayudado la relación con otras compañeras del concurso, Lili y Caterina, con las que se fue a vivir en 2022. "No había margen de confusión porque te veían y te paraban y te pedían fotos", cuenta risueño. Por eso es natural que afirme que "le saque la experiencia positiva con todo el partido que he podido".

Estos son algunos de los diseños de Pablo Bosch para su marca KePerezaXiko

"No me imaginaba nunca que iba a pasarte esto con la Fashion Week o el Benidorm Fest", confiesa. El pabellón de Ifema donde se celebra el primero de estos dos eventos en el que mostrará las dos colecciones que ha creado hasta el momento. "Presentaré lo que es mi marca hasta ahora y que vean lo que ya tenía", avanza. Un trabajo en el que reconoce que entró por casualidad, cuando una amiga diseñadora le animó a presentarse y el elegido acabó siendo él mismo.

[Esta es la diseñadora de la Comunidad Valenciana que hace los pantalones que no podrás resistirte a comprar]

¿Y qué relación tiene el festival de música en la costa alicantina con Bosch? La respuesta la tiene en el vestuario de una de las semifinalistas que pasó por el palacio, Rakky Ripper. A la cantante llegó a través de los contactos de Marta Sango y Julieta. "Y me tiré a la piscina porque si no, no lo hubiera hecho. Habría sido la experiencia más nutritiva de mi vida".

Durante la semana que pasaron en 2022 los tres exconcursantes han conocido gracias a la convivencia con el resto de equipos que concursaban como estilistas, bailarines y cantantes. "Me veía reflejado", celebra el también compositor en Maestros de la costura, "porque es una experiencia muy bonita para el que la vive". Eso sí, a alta intensidad para todas las ocho personas del equipo: peluquería, maquillaje vestuario, audiovisuales. "Estoy superorgulloso porque nos lo hemos currado, y ha quedado trabajo y pulido dentro de nuestras manos", resume.

[Yvan Andreu, el diseñador de Elche que te viste para afrontar el cambio climático]

Ahora tiene que conseguir generar esa imagen en la zona Allianz EGO en la que en un primer momento iba a presentar una mirada deportiva al planteamiento que hace para KePerezaXiko. "Pero me surgió lo de Benidorm Fest y lo tenía que hacer hasta el día 15", cuenta. Por eso finalmente optó por unir las dos colecciones que tenía hecha en este espacio de exhibición. Quería una colección "que hablara de mí y que me sirviera para exteriorizar lo que tengo guardado y porque soy así y por mi forma de ser y ciertas conductas", concluye.

[Hannibal Laguna celebrará sus 35 años en la moda con una exposición, "es momento de volver"]

Sigue los temas que te interesan