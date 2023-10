"Es importantísimo el papel de Letizia y de Yolanda Díaz en la moda española"

La historia de la moda en España. Siete palabras que esconden el logro que ha conseguido el joven de Mutxamel (Alicante) Luis Sala con Vestir es soñar. Un libro que recopila por fin las trayectorias de los diseñadores desde Mariano Fortuny hasta Palomo Spain cuando lo habitual "es que no se escribe casi nada en España" del tema.

En una céntrica cafetería de la ciudad, Sala arranca hablando deprisa de cómo se planteó este proyecto. "Nace del desasosiego estival porque en verano nunca sé qué hacer", reconoce. Y así vio que si de sus referentes extranjeros como Donna Karan o Dior podía leer, de los nacionales no la había.

"El problema de la moda frente al arte es que no se escribe casi nada en España y lo que tenemos son traducciones", razona. Primero buscó a Dolores Cortés y de ahí fueron cayendo uno detrás de otro los diseñadores de referencia. Y hablando con los más veteranos dice que se encontraba con el siguiente mensaje que le repetían: "Se ha querido hacer alguna vez, pero no se ha conseguido".

[Dominnico, el diseñador de Alicante que viste a las divas Rosalía y Beyoncé se lanza con guiños al sadomaso]

Así, recuerda en particular cuando contactó con Paloma Picasso. "Me sorprendió mucho que me dijera que nunca nadie había hablado de su historia en Tiffany's o con los perfumes", cuenta. Esta le agradeció que se interesara por una trayectoria de cuatro décadas y no por la de su padre.

Este trabajo que edita Turner contribuye a romper con ello a través de más de treinta capítulos. Y así incorporarse a una corriente que en Francia o Italia es más habitual. "Lo que les pasa a nuestros vecinos que ellos viven en la auto celebración nosotros vivimos en la autodestrucción porque lo vemos como una mierda", lamenta con crudeza.

"Aquí hay un problema porque celebramos lo que sucede fuera cuando debería de ser al revés", reitera. Y él tiene claro su posicionamiento: "Me es mucho más fácil sentirme identificado con gente que ha nacido en Posadas como Palomo que a Donna Karan que ha nacido en Nueva York".

[Hannibal Laguna: "Fue muy difícil avanzar en una época de minimalismo absoluto"]

Esa identificación funciona de manera diferente también en Europa. "En España no hay grandes inversores como los puede tener la moda francesa o italiana", critica. Y eso, como razona, se traduce en que creadores como Juan Vidal, Premio Nacional de moda, lo pueda tener más complicado a la hora de construir una marca global.

Vidal, precisamente, es uno de los habituales en el vestuario de la reina Letizia. Y ahí Sala reivindica la importancia de la labor que ejerce la reina o la princesa de Asturias con la ropa que eligen. "Es un papel importantísimo que vistan un Juan Vidal o un Moisés Nieto", valora sobre ellas. "Igual que me parece importantísimo el papel de Yolanda Díaz con la moda española. Otros no lo hacen y cada uno tiene su decisión. Es importantísimo seamos del color que seamos", concluye al respecto.

Si esta semana la premio nacional de hostelería María José San Román pedía que se buscase más en las cocinas para encontrar a las mujeres, Sala también comparte esa necesidad. "He descubierto hasta diseñadores yo no conocía", reconoce. Y ahí destaca la figura de Carmen Mir, que hizo una colaboración con la NASA en los años 70 y vendió en los selectos grandes almacenes de lujo Bergdorf Goodman.

View this post on Instagram A post shared by Editorial Turner (@editorialturner)

"¿Por qué la hemos olvidado? ¿porque es mujer? Porque con Balenciaga o Pertegaz no ha pasado", se pregunta. Y al comprar la presencia de ambos géneros señala que "me era más fácil encontrar a hombres que mujeres".

Sigue los temas que te interesan