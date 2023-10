Así es la universidad en Alicante para mayores de 50 con más de 1300 alumnos: "Es una terapia contra la soledad"

"Poder estudiar ahora es aprovechar una oportunidad que tu vida anterior, por equis razones, no te podía dar". Así describe uno de los más de 1300 alumnos matriculados, lo que supone estudiar en la Universidad Permanente. Esta rama de estudios para mayores de 50 años pertenece a la Universidad de Alicante y lleva cerca de 25 años ofreciendo cursos organizados en distintas áreas de conocimiento.

La Universidad Permanente imparte cursos de 40 horas, organizados en varias áreas de conocimiento, siendo estas: ciencias experimentales; ciencias sociales y jurídicas; informática, imagen y sonido; humanidades y salud y acción social. Al igual que en cualquier universidad, estos cursos cuentan con créditos: 4 por cada curso de 40 horas. Unos créditos que no se obtienen mediante exámenes o trabajos, sino asistiendo al 80 % de las clases. Llegados a los 72 créditos, los alumnos pueden obtener la beca de la Universidad y recibir un título.

Rafael Arenillas, ahora presidente de la asociación de alumnos, lleva desde el año 2009 yendo a clases de la Universidad Permanente y muestra, orgulloso, su expediente académico: "Llevo acumulados 152 créditos y me siento muy orgulloso de ello". Rafael explica cómo estos cursos, además de permitir adquirir conocimientos, actúan como "terapia contra la soledad".

"La media de edad de la gente que se matricula es de 70 años y estos cursos permiten juntar a personas que tienen realidades y experiencias de vida diferentes, algunas de ellas son viudas, otras tienen a sus familiares lejos, y el rato de estar en clase permite luchar contra el sentimiento de estar solo en casa", destaca.

Cursos

Los alumnos de la Universidad Permanente se apresuran para llegar a tiempo a las clases impartidas este miércoles en la Sede de la Universidad de Alicante en la Avenida Ramón y Cajal. Este martes se imparten a las 17 horas las clases de los cursos 'Homo artisticus; todos podemos hacer música sin ser músicos'; 'Los Austrias mayores en España: Carlos I y Felipe II'; 'Matemáticas y geometría recreativas'; 'Una lingua una cultura: Italiano principianti A1' y 'Elaboración de videos a partir de fotos y vídeos propios'.

Javier Martín, en una clase de edición de videos.

Javier Martín Alustiza tiene 69 años y es alumno del curso 'Edición de vídeos a partir de fotos y videos propios', impartido por la profesora Irene Sentana. "Lo que más me gusta de la Universidad Permanente es la posibilidad de estudiar y de socializar". Javier lleva 3 años yendo a clases de la UP y ya ha superado algunos cursos como francés, y ahora este. "Estar aquí es una oportunidad estupenda", relata.

Qué aporta

"Ir a clase me aporta enriquecimiento cultural y vida social". Alicantina de nacimiento, Maria Luisa Muñoz llevaba 30 años viviendo fuera y, tras volver a su ciudad natal, se apuntó a la Universidad Permanente hace 3 años. Durante estos años, María ha superado 6 cursos, de los cuales destaca "el curso de viticultura y el de geografía", unas enseñanzas que le aportan "bienestar".

Miguel Berzosa, 71 años, se jubiló hace unos años tras una vida en el mundo de los negocios y ha cursado varios cursos de inglés en la Universidad Permanente. "Venir aquí me permite no estar parado y me enriquece", afirma. Tras la pandemia de la Covid-19, muchas personas mayores se quedaron solas en sus domicilios sin poder establecer contacto con sus familiares, lo que ha provocado una ola de participación en los cursos de la Universidad Permanente al acabar el confinamiento. Un hecho que Miguel califica de "ansia por recuperar la vida y el tiempo perdido".

Alumnos de la clase de italiano, impartida por Brunella.

"Cuando hacemos excursiones, el bus se llena enseguida". Esta rama de estudios de la UA también organiza salidas culturales y eventos sociales. Excursiones a las que muchos alumnos se apuntan para vivir experiencias fuera de las clases y disfrutar del entorno cultural que aporta la Universidad Permanente.

Erasmus+

Impartidos por profesores de la Universidad de Alicante, los cursos de la Universidad Permanente permiten una gran interacción entre profesores y alumnos debido al interés muy pronunciado de estos últimos en aprender e intercambiar intereses. Esta Universidad también ofrece desde el año pasado, al igual que otras facultades de la UA, un programa de Erasmus+.

Uno de los primero grupos de Erasmus + de la Universidad Permanente.

Este programa de movilidad se inauguró en mayo de 2022 y permitió a universitarios de la tercera edad marcharse durante unos días a Polonia e Islandia. "Se trata de un programa innovador debido a que es la primera vez que se permite enviar a mayores de 50 años en estos programas", declaraba en su día la directora de la Universidad Permanente, Marian Alesón. El 60 % de los fondos utilizados para la puesta en marcha de este programa proviene de la Comunidad Europea.

