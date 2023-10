Cristina Rodríguez analiza el vestuario de la serie 'Élite': "Un dire de foto gana tres veces más que yo"

La séptima temporada de Élite aún no se ha estrenado y Cristina Rodríguez ya está embarcada en la octava y en otra serie más de Netflix. La diseñadora de vestuario nacida en Benidorm disfruta el éxito con el que define como su juguete y que le ha dado visibilidad mundial al ser una de las más vistas series más vistas. Y con la fuerza de ese reconocimiento alza la voz por la profesión: "Un dire de foto gana tres o cuatro veces más que yo".

En una pausa del rodaje de la historia ambientada en el selecto instituto Las Encinas, Rodríguez aprovecha para analizar lo que supone la nueva entrega. "Para mí ha sido, por muchas razones, el trabajo de mi vida", asegura. Que esté entre las series de televisión más vistas de la historia cuenta, "pero lo importante no es eso, porque al final tú no eres consciente de que se ve en el mundo entero, ¿sabes?".

Rodríguez valora "que es mi juguete". "Yo ahí me divierto, hago un poco lo que quiero. Confían en mí, tengo peso", razona. En una serie de excesos, desde el icónico uniforme que creó hasta los vestidos que eligen para las fiestas han marcado tendencia. "Nosotros los de vestuario siempre nos quejamos de que no nos dan el valor que tenemos, porque somos importantísimos, pero luego cualquiera opina", explica.

[El vestuario de 'Élite': firmas emergentes y "sin prejuicios ni complejos"]

Y ella tiene muy claras sus ideas como para que alguien venga a subestimarlas. Más cuando a lo largo de siete temporadas ha creado una imagen particular. "Es la primera vez que he sido yo en estado puro", destaca. "Mi cabeza ha podido hacer lo que le gusta que es jugar, no tener miedo", señala. E insiste en que "no me gustan los prejuicios, no me gustan las etiquetas". Y así ha ido construyendo la fantasía de jóvenes ricos que viven a todo lujo y a los que las marcas quieren vestir en la vida real.

Aunque no siempre fue así. "La primera temporada costó mucho que nos dejaran", recuerda de 2018. Nadie sabía entonces quién era Ester Expósito o Arón Piper y prestar ropa para un rodaje no era habitual. Hasta que una plataforma global la convierte en un fenómeno "y mucha gente nos llama".

Uno de ellos es la casa Valentino, apunta. Lo que le ha permitido vivir, junto al día de su boda, uno de "los mejores días de mi vida: irme a Milán a hacer el shopping, entrar en sus instalaciones, meterme en sus almacenes —porque a mí un almacén es lo que más me gusta en el mundo— y que me dejen llevarme lo que me diera la gana".

[Cristina Rodríguez, la diseñadora de Benidorm que creó el disfraz de Halloween más vendido y no se llevó nada por él]

No todos los días de trabajo son así, claro. Pero porque también se encuentra con que "hay marcas grandes que son muy buenas para ponértelas, pero malas para Élite porque son aburridas, son normales, es ropa normal que la llevamos todos. Y Élite, no tiene ropa normal".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Élite (@elitenetflix)

Eso abre las puertas a los emergentes que experimentan, "que hacen locuras, que están con nosotros, que los llamamos y colaboran con nosotros". "Así que sí que es verdad que está Valentino y luego una marca que lleva poquito. Eso es maravilloso, porque Élite no solamente hace que actores jóvenes que no los conoce nadie de repente se conozcan el mundo entero y tengan una carrera internacional. También las marcas".

Sigue los temas que te interesan