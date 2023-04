Ester Expósito tiene nueva serie en Netflix tras ‘Élite’

Después del éxito que tuvo en Élite, Ester Expósito ya tiene nueva serie en Netflix. Se titula Bandidos y es un thriller de acción sobre un grupo de atracadores que llevarán a cabo un gran robo bajo el agua. Así lo ha desvelado Deadline en exclusiva, confirmando que la serie ha empezado su fase de rodaje en España.

En este thriller se cuenta la historia de Miguel (Alfonso Dosal) y su cómplice Lilí (Ester Expósito), que se unen a un grupo de bandidos que intentan recuperar el tesoro de una tumba submarina de un galeón español, que se hundió en el Golfo de México durante la Guerra de la Independencia. Sin embargo, no serán los únicos que buscan hacerse con ese gran botín.

Pablo Tébar es el creador de la serie de ocho episodios y Adrian Grunberg (Rambo: Last Blood, Vacaciones en el infierno), ejerce como director. El resto del reparto incluye a Juan Pablo Medina (La casa de las flores), Mabel Cadena (Black Panther: Wakanda Forever), Nicolás Furtado (El marginal), Andrés Baida, Andrea Chaparro, Juan Pablo Fuentes y Bruno Bichir, entre otros.

[Álex de la Iglesia prepara una miniserie para Netflix sobre unos asesinatos conectados con la Expo ’92 de Sevilla]

La serie tiene previsto estrenarse en 2024 y será una de las grandes apuestas de Netflix en México tras el final de Narcos: México, la ficción y spin-off de Narcos ambientado en el país.

Equipo tras las cámaras

El equipo técnico de Bandidos lo componen Pablo Tébar como showrunner principal y Adrian Grunberg como director, que también actúa como productor ejecutivo junto a Stacy Perskie (Vacaciones en el infierno, Elysium), Mark Holder (Beasts of No Nation), Christine Holder (Beasts of No Nation) y Andrew Wilson (The Mauritanian).

[‘Black Mirror’ temporada 6: Tráiler, fecha de estreno, reparto y todo lo que sabemos por ahora]

Las compañías a cargo del proyecto son Redrum y Wonder Street, que anteriormente trabajó para Netflix en la miniserie Madam C. J. Walker - Una mujer hecha a sí misma, que estaba protagonizada por Octavia Spencer.

Wonder Street también estuvo detrás de The Mauritanian, un largometraje con el que Jodie Foster ganó un Globo de Oro; y de también estuvo detrás del primer largometraje de Netflix Beasts of No Nation, protagonizado por Idris Elba.

[Los suscriptores le ganan la batalla a Netflix en España: pierde un millón por el fin de las cuentas compartidas]

Actualmente están desarrollando The Lottery, una película de Shirley Jackson para Paramount, junto a otros proyectos.

El futuro de Ester Expósito

Tras el éxito arrollador que cosechó con Élite, Ester Expósito ha seguido presente en la pequeña y la gran pantalla, protagonizando varias series y películas como Alguien tiene que morir, Venus y la reciente Rainbow.

[Paco León, sin pelos en la lengua sobre 'Élite': "Como producto me parece una mierda muy grande"]

Entre estos tres títulos, destacó especialmente su interpretación en Venus (disponible en Amazon Prime Video), una película de Jaume Balagueró sobre una bailarina de discoteca que roba un alijo de pastillas y comienza a ser perseguida por mafiosos, refugiándose en un bloque de apartamentos con su hermana Rocío y su sobrina Alba.

Además de Bandidos, que aún está en fase de rodaje, la actriz tiene pendiente estrenar Perdidos en la Noche, El llanto y La isla bonita, tres títulos que según IMdB están en fase de posproducción.

Sigue los temas que te interesan