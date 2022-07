TVE deja escapar ‘Maestros de la costura’: No renovará por una quinta temporada

No habrá quinta temporada de Maestros de la costura. TVE ha decidido no emitir más temporadas del talent show que busca al mejor costurero de nuestro país, tal como adelantó La Vanguardia este miércoles. La principal razón para no confiar más en el concurso producido por Shine Iberia es la baja acogida de su última temporada, que promedió un 9,5%, y que fue la menos seguida de toda la historia del formato.

Maestros de la costura arrancó sus emisiones en el año 2018, y tuvo una buena media; cerró con un 13,7% de cuota de pantalla y 1.886.000 espectadores. Raquel Sánchez Silva se puso al frente del formato, y María Escoté, Palomo Spain y Lorenzo Caprile se convirtieron en los jueces del concurso, cuyas siguientes temporadas fueron perdiendo fuelle, hasta marcar en la de este 2022 un 9,5% con 1.099.000 espectadores.

A pesar de la considerable bajada, Maestros de la costura no dejó de dar alegrías a La 1, ni siquiera en el presente curso: cerró su quinta temporada con un dato por encima de la media de la cadena, consiguió alzarse como el programa más visto de TVE en el mes de marzo, y se situaba entre los programas más consumidos en diferido. En ese sentido, sumando lineal y diferido, superaba los 1,5 millones de espectadores por entrega.

[‘Maestros de la costura’ no tiene nada que perder adelantando su emisión en RTVE Play]

Cierto es que la última temporada resultó un tanto confusa respecto a las anteriores: su casting se formó mezclando aprendices novatos y veteranos, y se sustituyó la prueba inicial, que solía ser muy creativa, por una de habilidad (del tipo coger un dobladillo). Un cambio que no favoreció, y que tuvo una cuestión presupuestaria: debido a los recortes, el casting duró menos tiempo de lo habitual, y también el tiempo de producción se limitó.

TVE pierde una de sus marcas más reconocidas

Con el adiós a Maestros de la costura, TVE cierra una de sus marcas más reconocidas, uno de sus emblemas en materia de entretenimiento junto a MasterChef. Uno de esos formatos que aporta buena imagen, que ayuda a la gente a superarse a sí misma a la vez que cumplen sus sueños.

[La veteranía es un grado: Lluís gana ‘Maestros de la costura 5’ y Borja queda segundo]

Más allá de la cadena, la televisión en general también pierde con el fin de este programa. Y es que, aunque en la actualidad exista todo tipo de talent shows, MDLC era el único dedicado al mundo de la moda y la costura, lo cual servía como trampolín para las promesas del sector.

Se cierra, del mismo modo, una de las mayores ventanas a la diversidad dentro de TVE. A lo largo de sus cinco ediciones, Maestros de la costura ha recibido a concursantes de todo tipo de identidad de género y de orientación sexual, ha contado con aprendices con discapacidad (como Yelimar, quien perdió una pierna en un accidente), o con enfermedades poco conocidas que se han visibilizado. En ese sentido, se puede destacar a Ana, de la cuarta temporada, que tenía una sudoración excesiva en sus manos.

Sigue los temas que te interesan