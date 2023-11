Estos son los abusos comerciales que tienes que evitar en las cenas de Navidad de la Comunitat Valenciana

La temporada de encuentros en bares y restaurantes por las fiestas Navideñas se ha adelantado y con ella hay que ser conscientes de nuestros derechos como consumidores. OCU Comunitat Valenciana repasa cuáles son los problemas más habituales que se pueden encontrar en los bares y restaurantes al planear este tipo de eventos extraordinarios.

El primero de los problemas que la delegación de OCU está encontrando en la Comunitat Valenciana es que hay situaciones que impiden la libre elección del comensal, lo cual definen como abusivo. Así, señalan como problema que se marque la obligación de escoger un menú en vez de elegir a la carta, que este menú sea común para todos y con ello se ignoren las posibles alergias o intolerancias de algún comensal. A eso añaden que se cobren elevados suplementos por las alternativas a las propuestas dentro del menú.

OCU Comunitat Valenciana remarca este apunte porque no es obligatorio elegir un determinado menú, ya que el establecimiento debería estar preparado para ofrecer los platos que recoge la carta, igual que cualquier otro día del año y al mismo precio. En el caso de que se decida optar por un menú, conviene pedir la carta para comparar precios, además de comprobar el tipo y número de bebidas incluidas.

Otro de los aspectos que señalan conviene anticipar es tener por escrito con el establecimiento si existe una penalización porque alguno de los comensales no pueda acudir a la comida. En ese caso, debe precisarse a cuánto ascendería porque cobrar todo el importe de un menú resulta igualmente abusivo, al resultar desproporcionada a los costes asumidos por el empresario y supone un enriquecimiento injusto.

La organización denuncia también la práctica indebida de cobrar un plus por reserva. Lo que sí se puede hacer es cobrar una cantidad por adelantado como reserva, pero esta debe descontarse del importe total.

Si estos son los posibles abusos que habría que tener en cuenta, la delegación de la Comunitat Valenciana también recuerda otro tipo de cuestiones que no están pegados a las reservas Navideñas, pero conviene conocer.

A tener en cuenta

La OCU señala que no tener una carta física del menú no es correcto, aunque los códigos QR son una forma cómoda de consulta, se debe ofrecer la alternativa de una carta en papel para quien lo pida.

Los precios que estas cartas indican son otro aspecto que se debe cuidar. Si esta cantidad no incluye IVA, debe indicarlo expresamente. No se puede cobrar luego si no se ha indicado correctamente.

Más sobre cobros: es ilegal cobrar por el servicio de mesa o por el cubierto. Está implícito en el propio servicio de hostelería. Y tampoco puede cobrarse por el agua del grifo ya que su dispensación es gratuita y obligatoria si el cliente la solicita, incluso aunque el sabor no sea bueno.

Precios claros

Otra obligación del local es que incluya una referencia explícita cuando se refiere a un elemento "según mercado". Es decir, tiene que aparecer una mención como el precio por kilo del producto. Y tampoco vale no avisar del precio de un producto fuera de carta.

Cuando se recibe la cuenta, deben aparecer los detalles de cada uno de los productos consumidos. Y al pagarla no puede rechazarse el pago en efectivo, pero sí que se puede el hacerlo con tarjeta si lo han alertado claramente antes de consumir.

La delegación de la OCU concluye recordando que para proteger a los consumidores siempre se cuenta con la hoja de reclamaciones. Y si el establecimiento se niega a facilitarla, se puede recurrir a la policía municipal para que levante acta.

