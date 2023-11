La hostelería de Alicante espera que estas Navidades sean "las mejores del siglo"

El optimismo en el sector de la hostelería de la ciudad de Alicante está tan desbordado como las calles llenas para disfrutar de sus locales. Las asociaciones Alroa y Apeha, de bares, restaurantes y ocio nocturno, estiman que las Navidades del 2023 "tienen muy buena pinta" y aspiran a que sean "las mejores del siglo XXI".

Javier Galdeano, presidente de la asociación de locales de restauración y ocio Alroa, es quien se muestra más confiado. Y uno de los factores que apunta para ello es la coincidencia este año del festivo del 8 de diciembre con el viernes, "con lo que eliminas ese fin de semana de comidas navideñas. Y eso lo ha adelantado a finales de noviembre con cenas de grupos".

María del Mar Valera se muestra más cauta en su optimismo para esta temporada. "Habrá que ver qué pasa después de Navidad, pero esperemos que sí", cuenta la presidenta de la asociación provincial de empresarios de hostelería Apeha. Eso sí, reconoce que "hay una disposición a salir". Tanto, que "se están dando ya comidas porque no encontrarán sitio o están llenos y la gente las está adelantando a este mes", como señala su homólogo.

Esa es una de las razones por las que basan sus augurios tan positivos dado que este mes, de hecho, ya partían de muy buenos datos. A ello ha contribuido el nuevo éxito de los bonos gastronómicos programados por el Ayuntamiento para estimular el que se supone suele ser uno de los meses más flojos del año para el sector.

Tradicionalmente, el gasto de las familias se restringía en este periodo para poder dedicarlo a las fiestas de diciembre. Pero este 2023, como apunta Galdeano, no ha sido así porque la afluencia de clientes en los locales ha sido "muy positiva, muy, muy óptima especialmente para la restauración" y fuera del efecto empuje de estos bonos. "Y no sabemos qué pasará en enero. Pero el día a día ya veremos", añade Valera.

¿Por qué este cambio de tendencia? Galdeano se remite a la influencia que aún pueda pesar en los ánimos de las restricciones de la pandemia y la voluntad por disfrutar más de las fiestas, aunque reconoce que en las dos últimas campañas ya sucedió algo parecido. Por eso ya hablan de prenavidades ampliadas, de la misma forma que se encienden antes las luces en las calles.

La mayor demanda del público también se encontrará con un aumento de los precios para los menús de este tipo de oferta festiva. En eso Valera recuerda que se ha hecho de forma controlada porque "todo ha subido, pero la gente intenta mantener los precios". Y aunque son fechas en que aumentan en particular los de productos como el marisco y el cordero, "muchos no pueden tocarlos porque hay en carta unos precios que ya no puedes retocar". Ahí Galdeano señala que "se han aumentado los precios, pero sigue habiendo para todos los bolsillos".

La preocupación que tiene Valera es poder encontrar el personal necesario para atender esta temporada. "La gente está buscando personal para reforzar estos días", afirma, "sigue habiendo problema" como se alertaba en 2022. Y aunque confía en que se cubra porque "al final acabas encontrando alguien por ahí", lamenta que "no la encuentras sin estar formados. No me canso de decir que no hay ganas de trabajar. Lo siento en el alma".

