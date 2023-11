Enrique Martín: "Hay que diseñar leyes para evitar abusos en el entrenamiento de la IA generativa"

Enrique Martín es un abogado alicantino con más de 30 años de experiencia y uno de los referentes empresariales más reconocidos en la provincia por su participación en diferentes organizaciones empresariales (Terciario Avanzado, de la que fue fundador, Coepa, Ineca, CEEI Elche, etc.). Desde hace un año es presidente de la comisión de Propiedad Industrial de la Cámara de Comercio de Alicante.

Existe una cierta inquietud ante la IA, los usos que pueden hacerse de esta revolución tecnológica y cómo afectará a millones de trabajadores.

El potencial de esta nueva tecnología es perturbador y justifica plenamente las alarmas. Piense cómo puede afectar su uso en la carrera armamentística. Si no imponemos una regulación estricta, corremos el riesgo de que la opinión pública sea fácilmente manipulada, con grave riesgo para las democracias. Pueden desarrollarse algoritmos cuyo sesgo no controlan los gobiernos y que afecten a los derechos de los ciudadanos, a su identidad, a su privacidad y a su seguridad.

En particular, es necesario dotar de transparencia a la IA generativa, con modelos de aprendizaje profundo, para garantizar su equidad y el control ético. En cuanto a los efectos sobre el mercado de trabajo, como ha ocurrido con toda nueva tecnología, es de esperar que genere trabajos hoy desconocidos que sustituyan a los que destruya su irrupción.

La IA también impactará en la propiedad intelectual

No hay propiedad intelectual si no hay un autor humano. La IA carece de alma, de empatía, de sensibilidad, de los sentimientos que inspiran la creación humana. Sin ellos, no hay arte. Los ciudadanos tienen derecho a saber que un determinado contenido ha sido generado por IA, que detrás de ellos no hay una experiencia humana. También habrá que diseñar nuevos marcos normativos para evitar que se generen contenidos ilegales o se usen derechos de autor protegidos para el entrenamiento de la IA generativa.

Alertó usted en una conferencia reciente de los riesgos de la concentración de poder de las grandes multinacionales en IT.

Hablé principalmente, pero no en exclusiva, del grupo denominado GAFA: Google, Amazon, Apple y Facebook, que están siendo objeto de un seguimiento cada vez más estrecho por parte de las autoridades de competencia, tanto en Estados Unidos como en la UE. Estas empresas hace tiempo que dejaron de ser tractoras, para convertirse en una amenaza para los ecosistemas de innovación. Como se afirma en un informe del Congreso de los EEUU, han apuntalado su poder aplicando tarifas desproporcionadas a otras compañías, obligando a pequeñas empresas a firmar "contratos" abusivos o ejecutando compras "agresivas" de posibles rivales, para expoliar su tecnología o para condenarla a la obsolescencia.

Su impacto en las start-ups es grande: los emprendedores ya no quieren ser empresarios, solo quieren ser comprados por una multinacional. Pero una empresa start-up convertida en un taller de I+D+i de una multinacional no aporta valor a los países que las financian en sus fases tempranas.

Ha sido presidente del CEEI de Elche. ¿Cómo ve el ecosistema valenciano de las start-ups?

Tenemos un ecosistema muy potente. Los parques científicos, como los de la UA y la UMH, se han convertido en escenarios privilegiados para fomentar la cooperación público-privada, imprescindible para la transformación de la ciencia en productos y servicios competitivos y la modernización del tejido productivo. La Comunitat dispone además de un conjunto de instituciones intermedias, como los CEEI, los Institutos Tecnológicos, las agencias de desarrollo local y las incubadoras o aceleradoras de empresas, tanto públicas como privadas, que forman una red magnífica. De hecho, en la provincia de Alicante disponemos de 189 entidades de apoyo al emprendimiento, como revela el Mapa de Entidades y Servicios promovido por la Red CEEI de la Comunitat Valenciana.

¿Qué papel juega la EUIPO?

Solo puedo desearle éxito al nuevo presidente y pedirle que apueste por Alicante. Por muy grande que sea la EUIPO, lo será mucho más si se arraiga en una provincia con tantas posibilidades como la nuestra, en vez de vivir de espaldas a ella.

¿Qué espera de la nueva legislatura política en el ámbito nacional respecto al diálogo social que tanto 'vende' el ejecutivo de Sánchez?

El modelo de diálogo social fundado en el 78 es incompatible con un gobierno doctrinario que desprecie a los interlocutores sociales. Tenemos probablemente la patronal menos influyente de toda la democracia y el gobierno más autoritario. Las grandes decisiones se están tomando sin diálogo.

Hablemos del mundo patronal ¿Es posible que las asociaciones empresariales mantengan su estatus sin la financiación recibida por parte de las administraciones como “cursos de formación”?

Aterrizando la pregunta a la Comunitat Valenciana, la CEV solo sobrevive gracias al dinero público de la Ley de Participación Institucional. Una ley antidemocrática, inconcebible en una Comunidad plural, con la que Ximo Puig impuso un régimen de patronal única. Confío en que el presidente de la Generalitat revierta esta situación y que las patronales más representativas de las tres provincias tengan igualdad de oportunidades. En cuanto al modelo de financiación, si las patronales prestan un servicio público, deben cobrarlo. En todo lo demás, deben financiarse con las cuotas de sus asociados.

¿Cómo valora que el PP haya pactado con Vox en la Comunidad Valenciana?

Pregúnteme qué me parece que el PSOE pacte con los herederos de ETA y los golpistas catalanes. El PSOE es hoy un riesgo, no solo para la soberanía nacional, sino para los derechos y libertades públicas. Pedro Sánchez es heredero directo del frentismo del 36. La izquierda de este país, que tanto habla de memoria histórica, se ha olvidado de su verdadera lección: no se puede gobernar contra medio país.

¿Cuál debe ser el papel de las asociaciones empresariales en estos momentos de crisis política?

Tenemos un país sin seguridad jurídica, que desincentiva la inversión. La izquierda somete a las empresas y los ciudadanos a un soviet fiscal para sufragar su marco ideológico y los privilegios de unos territorios sobre otros. Sin país no hay economía: las patronales deben oponerse con todos los medios a su alcance, incluso el cierre patronal, para defender el orden constitucional. No cabe contemporizar en este momento tan grave para el Estado de Derecho.

¿Qué opina del clima de violencia con 'escraches' en las sedes que se ha instalado en la sociedad?

La violencia debe excluirse en las sociedades democráticas. Pero la violencia que asusta, porque constituye una amenaza existencial para la pervivencia histórica de nuestra nación, es la que practica el Gobierno de Pedro Sánchez contra la mitad de los españoles, frente a los que quiere alzar un muro.

