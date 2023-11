Este es el local de Alicante que abrió una nueva clase de ocio en España: "Reinventó el bar"

"Alicante es una provincia que tiene mucho que decir". Así se arranca Carlos Bosch después de despedir una nueva promoción con periodistas de Madrid a los que ha llevado por la ciudad para enseñar sus productos. Cumple quince años desde que se inventara el formato de El Portal, prepara la reapertura de Manero Chapí y celebra una temporada en la que ha ganado un premio al mejor proyecto gastronómico turístico.

"Tenemos una gran cultura y tenemos unos negocios interesantísimos en Alicante", valora. Por eso apunta que cuando organiza estos viajes de prensa "se sorprenden cuando vienen y eso es muy bonito". "Necesito comunicar no solamente que mi negocio existe sino también que existe una ciudad que tiene una pretensión de ser una ubicación mediterránea de primer nivel", subraya.

"Y esto suma para todos", prosigue, "porque hay que hacer un esfuerzo por mirar hacia arriba: mirar hacia abajo es muy fácil, pero mirar hacia arriba es un esfuerzo que hay que hacer". Eso fue lo que hizo en 2008, cuando la crisis golpeó fuerte, y decidió crear algo nuevo con El Portal.

Una fórmula de la que se siente muy orgulloso "porque reinventó el concepto de bar, el concepto de la informalidad, el concepto de salir sin hambre y poder comer, el concepto de salir a tomar la copa y comer". Por eso lo celebra como "uno de los iconos más importantes de la gastronomía española".

Si eso lo valora, también recuerda que aquella idea "fue la controversia de muchas cosas". Con él quería combinar lo que denomina como Gastro Life Style, "que es la gastronomía como concepto de vida. De esa forma pretendía reflejar el cambio: "Antes te ibas a comer a un sitio y luego te ibas a tomar la copa a otro sitio. El Portal consiguió comer bien y beber bien en el mismo sitio, sin moverse en la misma silla y escuchar buena música. Y ver un ambiente sofisticado y elegante y fino". Por eso insiste en que "ha sido una revolución".

El tiempo dio la razón a un trabajo que creó con Sergio Sierra y que considera que "ha sido el ejemplo de otro modelo de negocio en toda España". Una influencia para mucha gente que ha seguido una propuesta y que así "han hecho negocios maravillosos con toda su energía", que, a su vez, "han sido inspiradores para otros". Con ese camino recorrido, indica que "crear la categoría de producto no es fácil, pero El Portal lo ha hecho".

En un camino que sigue adelante, Bosch recuerda también lo que supuso para él y su grupo el parón de la pandemia. "El covid para mí fue una gran oportunidad", razona, "porque, aparte de que fue realmente lamentable las circunstancias para todo el mundo a nivel sanitario y por las vidas de personas que se llevó por delante, para mí fue una oportunidad porque yo nunca me había sentado en un sofá en mi casa y me hizo pensar".

Ese tiempo de reflexión por el que pasó la sociedad le hizo autoevaluarse para "ver qué hacía bien y qué no hacía tan bien". A eso suma que fue como un reinicio de reloj porque "todos estamos en la misma posición de salida y me vino como una segunda oportunidad". Si "el covid fue demoledor financieramente, pero nos enseñó a agilizar muy bien los resultados, a gestionar mejor". Por eso concluye definiendo el covid como "el punto de inflexión que debe perdurar porque no estamos salvados de nada, en ninguna circunstancia, y no nos podemos rendir".

