Esta es la "superfruta" desconocida que se vende en el Mercado de Alicante y reduce el colesterol

El Mercado Central de Alicante tiene entre sus puestos una "superfruta" desconocida para muchos y a la que los españoles denominaron "manjar blanco" cuando la trajeron de los Andes peruanos, de donde proviene la chirimoya.

Esta fruta, llamada "semillas frías" en idioma quechua por su resistencia a las bajas temperaturas, es una bomba de vitaminas, potasio, calcio, hierro y magnesio. Lo que la hace miembro del "grupo de 'superfrutas' junto a las granadas o los caquis", afirma la dueña del negocio Frutas Gironés del Mercado de Alicante, Ana Gironés.

"Su alto contenido en fibra y su bajos niveles de grasas ayudan a eliminar el colesterol malo y a cuidar el corazón", explica la frutera, quien añade que "sus vitaminas de los grupos A, C y B ayudan al sistema nervioso y al cerebro, por lo que son buenas para estudiantes". Además, "cuidan piel, el pelo y las uñas".

Cientos de alicantinos y turistas pasan a diario por los pasillos del centenario mercado sin saber los beneficios que esta fruta contiene. Gironés comenta que "es un producto que cuesta vender", a pesar de tener propiedades antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento y enfermedades degenerativas del organismo, como el cáncer, o neurodegenerativas, como el alzhéimer.

Las causas por las que no es la más popular dentro del baile de bolsas que entran y salen del recinto es porque "o te gusta o no te gusta nada", apunta la experta. Esto es así "por su textura blandita y sus semillas que hacen que tengas que apartarlas mientras comes".

La frutera resalta las muchas opciones que ofrece la chirimoya al ser preparada, "se puede comer en sorbete, se puede congelar la pulpa y se puede mezclar con agua y con leche y queda dulce porque tiene azúcar y no necesita añadidos".

Nunca ha estado de moda y sin embargo en estas fechas está de temporada. Tradicionalmente, esta fruta comenzaba a venderse a mediados de octubre y finalizaba en enero o febrero, pero con la subida de temperaturas derivadas del cambio climático "no sabemos ni cuando empieza ni cuando termina", asegura Ana Gironés.

En cuanto al precio, al venir de España, primer productor mundial del alimento, "son bastante asequibles, costando 2,40 euros el kilo, una cifra similar a la de las manzanas de montaña". La vendedora expresa que "las frutas de otoño siempre suelen ser más baratas que la frutas de verano porque suelen aguantar más". Y lo ejemplifica comparando una cereza y una manzana, "al ser más pequeñas, maduran antes y son más perecederas".

Mercado en línea

La modernización del mercado con el lanzamiento de la plataforma de venta en línea Kibus, bajo el lema 'te llevamos todo el sabor del mercado a casa', "está yendo bien", reconoce Gironés tras más de un año en funcionamiento.

Sin embargo, las nuevas tecnologías no han hecho que la gente que tiene la posibilidad acuda al mercado para "ver y comprar" de primera mano. "El comercio de proximidad se está instaurando, la gente se está dando cuenta de que los productos son buenos, da igual la plataforma, lo importante es vender y que la gente se alimente bien", sentencia la frutera.

