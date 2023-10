Esta es la fruta del Mercado de Alicante que previene el cáncer y ayuda al corazón

Su nombre en japonés, kaki, (fruta del fuego divino) da una idea de los muchos usos y beneficios que tiene el caqui. Además de ser dulce y fácil de comer, contiene propiedades que lo convierten en un pequeño tesoro que se puede encontrar en los puestos de los mercados de Alicante.

Entre sus principales características, destaca su alto contenido de agua, lo que permite hidratar el cuerpo. La dueña del puesto Frutas Gironés, Ana Gironés, del Mercado Central explica a EL ESPAÑOL que "el 80 % de la composición del caqui es agua, y tiene pocas calorías, aunque más que frutas como las naranjas.".

Así, sus cantidades de potasio y su aporte de vitamina B1 y B2, ofrecen beneficios a sus consumidores al mejorar las conexiones de su sistema nervioso y la actividad muscular.

También es rico en vitamina A, fundamental para el buen estado de los huesos, piel, cabello, mucosas y el funcionamiento del sistema inmunológico. Y la vitamina C que contiene favorece la formación de los huesos, dientes, colágeno, glóbulos rojos y la absorción del hierro de los alimentos para prevenir las infecciones.

Estas dos vitaminas crean un efecto antioxidante que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas y de cáncer. Junto a sus altos niveles de potasio y su poco sodio hacen al caqui una buena opción, según el presidente de los Mercados Municipales de Alicante, Paco Alemañ, "para las personas deportistas o que sufren de enfermedades cardiovasculares".

¿Caqui o Persimon?

La experta aclara su diferencia con el Persimon, una de las principales dudas sobre este producto. "Todos vienen de la Ribera Del Xúquer, pero el caqui lo dejan madurar y el caqui Persimon no", comenta la vendedora, quien añade que, aunque son de la misma familia, "el Persimon es dulce, pero lo es menos que el caqui tradicional".

Otra cualidad por la que se pueden identificar es porque el caqui es más blando y de color rojo intenso y la variedad de la marca Persimon es amarillento y de mayor dureza. Otro rasgo desigual es que "mientras el Persimon es astringente, el caqui es laxante por la cantidad de fibra que tiene", asegura la especialista.

Aunque única en su sabor, comparte ciertas similitudes con otras frutas más famosas como el melocotón o el albaricoque. "Sería el equivalente de sabor a esas frutas, que son de verano, pero en la temporada de otoño", afirma Gironés, quien señala que la temporada empieza "en mitad de octubre hasta el final del otoño, como la chirimoya, membrillo o granada".

A pesar de sus propiedades beneficiosas para la salud, no es la fruta más popular del Mercado Central. "Es una fruta que tenemos que ofrecerla, no se vende sola como los cítricos", declara la encargada de Frutas Gironés. Esta fruta, como manifiesta, es "antiquísima y se cultiva en la Comunitat Valenciana, pero la gente no tiene cultura del caqui, tienes que darlos a probar porque no está normalizado".

Marca registrada

Las tierras valencianas se han convertido en uno de los máximos referentes en el cultivo de este alimento, consiguiendo la denominación de origen Persimon, por lo que es una marca registrada.

Para diferenciar los productos locales, su variedad Persimon "se escribe con una m y todos los países que venden caquis Persimon tienen que escribirlos con dos para diferenciarlos de los producidos en la Comunitat, que son muchísimo mejores", resalta la frutera.

