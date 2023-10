El restaurante de ramen mejor valorado de España en las redes sociales está en Alicante

Quien ha pasado por la calle Reyes Católicos del centro de Alicante al mediodía o a la hora de cenar, habrá visto la larga cola formada por decenas de personas esperando entrar a un peculiar y pequeño establecimiento. Lejos de esperar para entrar en una sala de cine o para comprar un boleto de lotería, estas personas esperan su turno para comer ramen en el restaurante Natsu.

Encontrando sus orígenes en la gastronomía china y de la palabra china "拉麵", "la mian", que significa "estirar fideos", el ramen original consistía en una sopa de fideos cortados con huesos de ternera. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, evolucionó y se convirtió en un alimento fundamental para los japoneses. A lo largo de los años, el ramen fue evolucionando, incorporando a otros ingredientes y otros tipos de salsas, caldos y acompañamientos.

Simon Zhou, dueño del Natsu Ramen, que ya cuenta con tres locales en Alicante, Murcia y Valencia, cuenta cómo hoy en día este plato se hace en varios países de Asia, variando de sabor según con qué ingredientes se elabora. "En China, el ramen tiene un sabor más suave y con menos densidad de ingredientes", destaca Simon, quien añade que en Japón, en cambio, se elabora un ramen con más ingredientes y con un sabor más salado, lo que le convierte "en el tipo de ramen más consumido en Europa por ser quizá el que mejor se adapta al paladar europeo".

Hacer cola para comer

El Natsu Ramen tiene la particularidad de funcionar como la gran mayoría de restaurantes callejeros en Asia. Basado en el "vienes, comes y te vas", este tipo de negocio se caracteriza por ofrecer una atención muy familiar con el cliente y servirle la comida en un tiempo exprés. Al haber querido conservar la estética de este tipo de locales asiáticos, Simon explica que era "imposible" establecer un sistema de reservas en un sitio "tan pequeño", a lo que añade que en la mayoría de los restaurantes en Asia tampoco existe el sistema de reservas.

"En general la gente entiende más o menos el concepto aunque no haya viajado", asegura Simon. Y es que quien lo ha probado vuelve a hacer cola una y otra vez para disfrutar de una experiencia única. Entre las personas que hacen cola para cenar este sábado se encontraban Alejandro y María, quienes, a la pregunta de por qué no les molestaba hacer cola, contestaban que "ya hemos venido varias veces y sabemos que la media hora o más de cola merece mucho la pena". "El ramen aquí tiene un sabor que no hemos encontrado en otros sitios de España e incluso en otros países", sentencian.

Un sabor único

Tras haber trabajado como cocinero una temporada en Japón y haber descubierto el concepto de los restaurantes de ramen tipo street food, Simon Zhou decidió llevar este plato a España, país donde creció. Así, en 2017 nace primer restaurante de Natsu Ramen en Alicante.

En la carta interactiva de Natsu, uno se encuentra con una gran variedad de ocho rámenes, reflejando la diversidad cultural con platos tipicos japoneses, chinos y hasta algunos con ingredientes provenientes de Corea y Taiwan.

Si en algo destacan los rámenes de Natsu, aparte de su sabor en general, es en la incorporación de los fideos artesanales y del huevo marinado. Los fideos del Natsu se elaboran a mano por los trabajadores del restaurante, ayudándose de una máquina para cortarlos. En cuanto al huevo marinado con su característica yema líquida, su proceso de cocción consiste en una cocción cronometrada de 6 minutos y 10 segundos, un baño en agua helada y, tras 20 minutos, se pelan y se depositan en unos envases llenos de salsas de soja, mirin, jengibre y azúcar.

Natsu Ramen también destaca por sus múltiples salsas y aceites infusionados de todo tipo que brindan a sus rámenes sabores tan peculiares y difíciles de encontrar en otros sitios. La totalidad de las salsas son elaboradas por Simon Zhou en el obrador de Natsu.

Una persona solo para pelar huevos

Al igual que un restaurante español puede recibir lonchas de jamón ibérico ya cortadas, o un alioli ya elaborado, en Japón era fácil encontrar proveedores de fideos y huevos macerados. Sin embargo, al querer montar un negocio asiático que conserve su esencia sin estar en su país de origen, al carecer de proveedores de productos asiáticos, no queda otra opción que elaborar todo de forma casera.

Debido al gran trabajo que supone la elaboración de todos los ingredientes del ramen de forma casera y a la alta demanda de ramen, Simon cuenta cómo se vio obligado a contratar a una persona solo para pelar huevos: "Un huevo tarda entre 40 y 50 segundos en pelarse, teniendo en cuenta que podemos llegar a vender entre 200 y 300 rámenes por día, son muchas horas".

Al constatar el tamaño pequeño de los locales de Natsu se podría llegar a pensar que tan solo están trabajando una decena de personas. Sin embargo, en Natsu Ramen cada persona tiene su papel concreto, yendo desde la persona que elabora los fideos, la que pela los huevos, la que sirve entrantes, la que prepara los platos, la que gestiona el almacén, etc. Así, con tan solo tres locales, Natsu Ramen cuenta ya con más de 50 trabajadores.

