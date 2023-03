Rescatando recetas olvidadas Alicante celebra la ruta de la Semana Santa con menús desde 9,5 euros

Recuperar los platos tradicionales que ya no se preparan, las que llaman recetas perdidas, es una de las razones por las que se creó la ruta gastronómica de la Semana Santa en Alicante. En esta cuarta edición el Ayuntamiento y los hosteleros celebran el éxito que tiene esta iniciativa en la que se ofrece la Tapa Cofrade por 4,5 euros y menús Viernes de Cuaresma desde 9,5 euros.

María del Mar Valera, presidenta de la asociación Apeha, valora esa mirada al pasado y el protagonismo del bacalao. "Esto es importante para nosotros porque ponemos en valor platos que estaban olvidados como los potajes de verduras, los panecillos de bacalao o el arroz con este pescado", razona, "se trata de poner en valor platos que estaban en desuso porque ¿quién pide en un restaurante un potaje?".

Y aparentemente son más de los esperados los que se lanzan a por este plato de cuchara dentro de esta campaña. El éxito que ha ido creciendo en las diferentes ediciones, incluso con la pandemia, es lo que parece asegurar su continuidad. Por eso recalca que la respuesta a estas iniciativas anima a su inclusión en las cartas: "Es importante intentar que no lo pierdan".

Apoyo entre los profesionales del sector no parece faltar. Cada año también se incrementa la cantidad de locales que participan lo que permite también variedad en los precios que ofrecen. "No son caros porque los hay desde los 9,5 euros", apunta. "Es una de las jornadas que más éxito tiene, es un lleno absoluto", recalca Valera durante la visita esta semana a dos de los establecimientos que participan en la campaña: La Taberna y Gastrobar Jorge.

Ese es un aspecto que celebra Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías. "En estos cuatro años que llevamos trabajando con Apeha hemos visto que se ha incrementado el interés exponencialmente. El primer año solo había un restaurante al que se podía acudir y al viernes siguiente, otro diferente. Entonces no había Tapa Cofrade. Y ahora son más de veinte los que lo hacen cada viernes de Cuaresma", celebra. "A la gente le gusta y descubre platos que no come a diario", recalca Valera.

Esta tendencia al alza la agradecen tanto Llopis como la concejala de Comercio Lidia López. "Tenemos que conservar que nuestras nuevas generaciones sigan conociendo las tradiciones que vienen de abuelos y padres", cuenta esta, "igual que en Hogueras tenemos el día de la coca amb tonyina y las brevas, en Semana Santa tenemos que seguir conservando estas tradiciones. Y la gastronomía es una de ellas".

¿Dónde probarlos?

El Menú Viernes de Cuaresma estará aún activo este 24 y 31 de marzo en Altramuz, Casa Riquelme, Gastrobar Jorge, el Fondillón en Hospes Amérigo, Cervecería Ca Mati, El Colmado, Cervecería Carví, Diurno, Taberna La Vendimia, Bodega Gambín, La Plaça Gastromercat en El Corte Inglés Maisonnave y en la cafetería del centro de Federico Soto, Portabella, Cervecería Chacolí, Bar Flor, Casa Ibarra, La barra del Ibarra, Chapeau Alicante, La Llar, Poniente, Racó del Pla, El Sorell, Trasluz en el Melià, Taberna Chapeau San Juan, Cervecería Jesús dos y el restaurante Altramuz.

